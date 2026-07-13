نواف سلام يقدّم التعازي إلى أمير قطر

رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام مقدِّماً التعازي إلى صاحب السمو امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.



وكان الرئيس سلام قد توجّه صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفدٍ وزاري ضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء… pic.twitter.com/DhKuuqNd5P — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 13, 2026

قدّم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام التعازي إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.وكان الرئيس سلام قد توجّه صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفدٍ وزاري ضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار.