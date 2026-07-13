4 سفراء أكدوا لقائد الجيش دعم بلادهم للمؤسسة العسكرية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة، السفير الهولندي Frank Mollen، والسفير البلجيكي Arnout Pauwels، والسفير الكندي Gregory Galligan، والسفير الأسترالي Tom Wilson، الذين أكدوا دعم بلادهم للمؤسسة العسكرية خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة.



كما تناول البحث أهمية دور الجيش ضمن اتفاق الإطار، والخطوات المستقبلية المتعلقة به، إضافة إلى دعم جهود المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار.



بدوره، شكرهم العماد هيكل على الدعم المتواصل للجيش من قبل بلادهم.