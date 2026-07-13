الرئيس بري ترأس في عين التينة اجتماعا لهيئة مكتب المجلس واستقبل محافظ بيروت... بو صعب: لا قطبة مخفية في قانون إلغاء حكم الإعدام والمجلس لن يقر قانونا يظلم احدا

عقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، خُصص لبحث جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة يومي الأربعاء والخميس.وأوضح نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، عقب الاجتماع، أن الهيئة درست جدول الأعمال وأقرت إضافة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي أنجزتها اللجان النيابية، من بينها اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالامتحانات الرسمية، بهدف معالجة الأزمة والخلافات التي رافقت هذا الملف.وأشار بو صعب إلى أن الرئيس بري كلّفه برئاسة وفد من هيئة مكتب المجلس للتوجه إلى الدوحة وتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مستذكراً إسهاماته في دعم لبنان خلال مراحل مختلفة.وفي ما يتعلق بقانون العفو العام، أكد بو صعب أنه لا يزال مدرجاً على جدول الأعمال، لكنه شدد على أن إقراره يتطلب توافقاً سياسياً، وإلا فسيُعاد إلى مزيد من الدراسة والتعديل. كما أوضح أن مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام، الذي تطالب به وزارة العدل، منفصل تماماً عن قانون العفو ولا يرتبط به.ورفض بو صعب الدعوات إلى مقاطعة الجلسة التشريعية، معتبراً أنها تعطل عمل المجلس وإقرار القوانين الإصلاحية والملفات التي تهم المواطنين، داعياً النواب إلى المشاركة في الجلسات ومناقشة القوانين تحت قبة البرلمان.وختم بالتأكيد أن الهدف هو إقرار قانون عفو عادل يحقق التوازن بين إنصاف الموقوفين والمظلومين، ومراعاة حقوق المؤسسة العسكرية وعائلات الشهداء، معرباً عن أمله في تجنب التصعيد والاحتجاجات والتوصل إلى توافق يتيح إقرار القانون.الى ذلك، استقبل رئيس المجلس محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وكان عرض للاوضاع العامة ولشؤون انمائية عائدة للعاصمة بيروت .على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري الى رئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية عبد الحميد العواك، مهنئاً بانتخابه، ومما جاء في نص البرقية:"دولة رئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية الدكتور عبد الحميد عكيل العواك، يسعدني أن أتقدم بإسمي وبإسم السادة أعضاء المجلس النيابي اللبناني بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة إنتخابكم رئيسا لمجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، متمنيا لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم، التشريعية ولسوريا الامن والتقدم والإستقرار".كما ابرق الرئيس بري الى رئيس رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا خورخي رودريغيز، معزيا بضحايا الزلزال.