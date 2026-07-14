رجي غادر الى باريس للمشاركة في لقاء "التضامن من أجل لبنان"

غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في لقاء دعا إلى عقده رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه تحت عنوان "التضامن من أجل لبنان".



وسيفتتح الوزير رجي، في حضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، عملية إطلاق جوازات السفر البيومترية في مقر السفارة اللبنانية في باريس، في خطوة تندرج ضمن مسار تحديث الخدمات القنصلية اللبنانية لصالح المغتربين.