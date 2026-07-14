البستاني: الحفاظ على "اليونيفيل" يُسهم في دعم الاستقرار وتطبيق القرارات الدولية

كتب النائب فريد البستاني على منصة "إكس": "وقّعتُ، إلى جانب عدد كبير من الزملاء في المجلس النيابي، على الكتاب الموجّه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتجديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وتعزيز صلاحياتها، بما ينسجم مع القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدّمها القراران 425 و426. إن وجود اليونيفيل في الجنوب ليس مسألة ظرفية أو سياسية، بل ركيزة من ركائز الاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، إلى حين استكمال الأهداف التي أُنشئت من أجلها. ومن هذا المنطلق، فإن الحفاظ على هذه المظلة الدولية يصبّ في مصلحة لبنان وجنوبه، ويُسهم في دعم الأمن والاستقرار وتطبيق القرارات الدولية".