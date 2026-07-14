مخزومي: الاعتداء على السعودية يمسّ أمن الخليج العربي واستقرار المنطقة بأسرها

كتب النائب فؤاد مخزومي: "إن العدوان الذي استهدف المملكة العربية السعودية يُشكّل تصعيدًا بالغ الخطورة، وانتهاكًا صارخًا لسيادتها، واعتداءً لا يستهدف المملكة وحدها، بل يمسّ أمن الخليج العربي واستقرار المنطقة بأسرها، ويقوّض كل الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام. كل التضامن مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، ووقوفٌ ثابت إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها. ونؤكد دعمنا الكامل لحقها المشروع في اتخاذ كل ما تراه مناسبًا للدفاع عن أراضيها ومواطنيها وحماية مصالحها الوطنية، وفقًا للقانون الدولي. إن مثل هذا العدوان لا يجوز أن يمرّ من دون موقف عربي ودولي حازم، يردع المسؤولين عنه ويؤكد أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزءٌ لا يتجزأ من أمن المنطقة، وأن أي مساس به ستكون له تداعيات خطيرة على السلم الإقليمي والدولي".