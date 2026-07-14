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وزارة الزراعة: تلقيح 24,599 رأس بقر ضد الحمى القلاعية في 1,596 مزرعة خلال 14 يوماً
أخبار لبنان
2026-07-14 | 03:11
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وزارة الزراعة: تلقيح 24,599 رأس بقر ضد الحمى القلاعية في 1,596 مزرعة خلال 14 يوماً
تواصل وزارة الزراعة تنفيذ حملتها الوطنية لتحصين الأبقار ضد داء الحمى القلاعية، لليوم الرابع عشر على التوالي، في مختلف المناطق اللبنانية، في إطار جهودها المتواصلة لحماية الثروة الحيوانية، والحد من انتشار الأمراض الوبائية، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم قطاع الإنتاج الحيواني.
وتنفذ الفرق البيطرية التابعة للوزارة، بالتعاون مع الأطباء البيطريين والمصالح الزراعية الإقليمية، عمليات التحصين وفق خطة ميدانية شاملة تغطي مختلف المحافظات، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين والمزارع.
أظهرت الحصيلة الميدانية حتى اليوم تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ الحملة، حيث بلغ عدد المزارع التي شملتها عمليات التحصين 1,596 مزرعة، فيما وصل عدد الأبقار التي تم تلقيحها إلى 24,599 رأساً.
أكدت وزارة الزراعة استمرار الحملة خلال الأيام المقبلة، داعيةً جميع مربي الأبقار إلى التعاون مع الفرق البيطرية والتزام مواعيد التحصين، لما يشكله ذلك من أهمية في حماية قطعانهم، والحد من انتشار داء الحمى القلاعية، والحفاظ على استدامة قطاع الثروة الحيوانية في لبنان.
أخبار لبنان
الزراعة:
تلقيح
24,599
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القلاعية
1,596
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