الرئيس عون في الدوحة لتقديم التعازي بوفاة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم التعازي إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة الأمير الوالد المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.



وكان في استقبال الرئيس عون في مطار الدوحة وزير المواصلات الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني.



ورافق الرئيس عون اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، التي ستقدم التعازي إلى أرملة الراحل الشيخة موزا بنت ناصر المسند.