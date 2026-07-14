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إدارة مرفأ بيروت توضح أسباب الدخان المتصاعد صباحًا وتؤكد السيطرة على الحريق
أخبار لبنان
2026-07-14 | 03:37
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إدارة مرفأ بيروت توضح أسباب الدخان المتصاعد صباحًا وتؤكد السيطرة على الحريق
أوضحت إدارة واستثمار مرفأ بيروت في بيان ان"الدخان الذي شوهد صباح اليوم ناجم عن تجدد محدود للاشتعال داخل الحاوية المعزولة التي كانت قد تعرضت لحريق أمس الاثنين، مؤكدة أن فريق إطفاء مرفأ بيروت تدخل فوراً، بمؤازرة فوج إطفاء بيروت، والدفاع المدني وتمت إعادة تبريد الحاوية وإخماد الحريق.
وفي التفاصيل أن حريقاً محدوداً قد شبّ امس الاثنين في إحدى الحاويات على متن باخرة في عرض البحر بينما كانت متجهة نحو مرفأ بيروت. وفور وقوع الحادثة، أبلغ قبطان السفينة عن السيطرة على النيران.
وفي غضون ذلك، تبلغت رئاسة الميناء والبحرية اللبنانية بالأمر، وتحركت على الفور نحو موقع الباخرة في عرض البحر بالتنسيق مع PSO و PFSO مرفأ بيروت. وبعد التحقق من إخماد الحريق والسيطرة الكاملة عليه، سُمح للباخرة بالدخول والرسو على الرصيف (16)، وذلك وسط إجراءات أمن وتدابير سلامة مشددة بمؤازرة ومواكبة من فوج إطفاء بيروت، فريق إطفاء المرفأ، مركز الإنقاذ التابع للجيش اللبناني وإدارة محطة الحاويات.
وفور رسو الباخرة، باشرت الفرق المختصة بسحب الحاوية من على متن السفينة، حيث جرى التعامل معها وفقاً لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية (ISPS Code)، وبأعلى معايير السلامة العامة لضمان سلامة طاقم السفينة، الموظفين، الحرم المرفئي، والباخرة نفسها، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار إضافية."
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