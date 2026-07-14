المفتي دريان عزى أمير قطر بوفاة والده في قصر لوسيل والتقى وزير الاوقاف وشكر الدوحة على دعمها للبنان

استقبل امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني قي قصر لوسيل في الدوحة، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي قدم له التعازي بوفاة والده المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله.



والتقى دريان وزير الاوقاف القطري غانم بن شاهين الغانم للغاية نفسها.



وشكر المفتي دريان دولة قطر اميرا وحكومة وشعبا على مساعدة لبنان والوقوف إلى جانب شعبه ومؤسساته الرسمية.