الحاج حسن : إتفاق الإطار ثلاثي بالشكل وأحادي الجانب وهو إسرائيلي بإمتياز

اعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الحاج حسن، أن "السلطة السياسية تخفي على شعبها مضمون إتفاق الإطار، وهذا خطأ كبير ولا يتعاطون كدولة، وأن هذا الإتفاق ثلاثي بالشكل وأحادي الجانب وهو إسرائيلي بإمتياز".



وحيا خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة اليمونة للشهيد المهندس حسين علي شريف "عوائل الأسرى، وخصوصًا أن هناك أسيرًا من بلدة اليمونة لدى العدو الصهيوني منذ حرب عام 2024".



ورأى أن "السلطة تخلت عن قضية الأسرى وخصوصاً في ظل التنازلات المستمرة ومنها إتفاق العار، وباتت غير معنية بكل ما يحصل من إستهدافات للمدنيين والجيش وما نشهده من تدمير ممنهج للقرى الحدودية".



وختم الحاج حسن: "السلطة للأسف مستمرة بتقديم التنازلات للعدو في اللقاءات التي تحصل، ولا نعول على تقديم أي إنجازات".