النائب رستم ووزير الصحة بحثا في تعزيز الخدمات الصحية ودعم المستشفى الحكومي في عكار

التقى النائب أحمد رستم بوزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، حيث عرض الجانبان واقع القطاع الصحي في محافظة عكار، وبحثا في سبل تعزيز الخدمات الطبية والاستشفائية في المنطقة، إلى جانب متابعة عدد من الملفات الصحية الملحّة التي تهم المواطنين.



وشدد النائب رستم وفق بيان عن مكتبه على "الأهمية البالغة لتقديم الدعم للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية في عكار، وفي مقدمها المستشفى الحكومي للمحافظة"، مؤكداً " ضرورة تطوير قدراته وتأمين الإمكانات اللازمة لتلبية احتياجات الأهالي المتزايدة وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بأعلى كفاءة ممكنة في ظل الضغوطات الراهنة".