الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الراعي امام زواره في الديمان: لبنان يحتاج إلى مبادرات إنمائية واجتماعية تعزز صمود المواطنين

أخبار لبنان
2026-07-14 | 06:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الراعي امام زواره في الديمان: لبنان يحتاج إلى مبادرات إنمائية واجتماعية تعزز صمود المواطنين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
الراعي امام زواره في الديمان: لبنان يحتاج إلى مبادرات إنمائية واجتماعية تعزز صمود المواطنين

 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في الديمان، وفودا عرضت أمامه ملفات إنمائية ورعوية واجتماعية ووطنية، مؤكدةً "أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات لخدمة الإنسان اللبناني، وتعزيز صموده في أرضه، وترسيخ ثقافة العيش المشترك".



فقد استقبل، رئيس منظمة فرسان مالطا في لبنان مروان صحناوي، يرافقه المدير العام لرابطة قنوبين للرسالة والتراث السيد جورج عرب، وجرى عرض مشروع "المساحات الخضراء" في حديقة البطريركية في الديمان، الذي يهدف إلى تأهيل المساحات الزراعية، وزراعة النباتات والأعشاب الطبية والعطرية، وتطوير المشغل الحرفي، بالتوازي مع تنفيذ مشروع للصرف الصحي حفاظًا على بيئة الوادي المقدس، على أن يُدشَّن في 29 آب المقبل. كما تناول اللقاء الأوضاع العامة والوجود المسيحي في الشرق، حيث شدد صحناوي على "ضرورة دعم بقاء المسيحيين في أرضهم"، مؤكدًا "استمرار منظمة فرسان مالطا في رسالتها الإنسانية في خدمة جميع اللبنانيين"، معلنًا "إطلاق حملة طبية واجتماعية في منطقة الأوزاعي".



ثم التقى الراعي التقى رئيس دير مار شربل – حريصا الأب نيقولا عقيقي، ومرشد العمل الرعوي الجامعي في الجامعة الأنطونية الأب روبن مخول، حيث عرضا رسالة العمل الرعوي الجامعي الممتدة إلى 35 جامعة، بينها 12 فرعًا للجامعة اللبنانية، وبرنامج المخيم الصيفي الذي يتضمن لقاءً مع الراعي في بكركي، وقداسًا للشبيبة، وجولة مسكونية على عدد من البطريركيات الشرقية، إلى جانب المشاركة في احتفالات تطويب البطريرك الياس الحويّك.



كما استقبل لجنة الشؤون الاجتماعية والأنشطة في الرابطة المارونية برئاسة مارون الحلو، في حضور الأمين العام المحامي بول يوسف كنعان ، وجرى عرض لبرنامج نشاطات اللجنة الاجتماعية والثقافية، و لا سيما مشروع العرس الجماعي الذي سيقام في الخامس من أيلول المقبل في بكركي، إلى جانب مشروع متابعة العائلات بعد الزواج، حيث نجحت الرابطة حتى اليوم في تنظيم 16 عرسًا جماعيًا، وأصبح عدد أولاد العائلات المستفيدة من هذه المبادرة 531 ولدًا، فيما تتكفل الرابطة تأمين الأقساط المدرسية لهم، انطلاقًا من إيمانها بضرورة مرافقة الأسرة بعد تأسيسها. كما عرض الوفد الملف الذي أعدته الرابطة لطلب دعم تعليم الأطفال من الجهات المانحة، إضافة إلى النشاط الثقافي الذي سيقام في الثامن من آب المقبل في غوسطا إحياءً لذكرى البطريرك إسطفان الدويهي.



واستقبل البطريرك الراعي، ايضا، وفدًا من وجهاء وشيوخ عشائر خلدة برئاسة الشيخ طلال الضاهر، الذي "جدد دعمه للمواقف الوطنية التي يطلقها البطريرك"، مؤكدًا "التمسك بالدولة اللبنانية، وتطبيق الدستور واتفاق الطائف، وحصرية السلاح بيد الدولة، وثوابت العيش المشترك". كما عرض الوفد أوضاع أبناء العشائر، ولا سيما ملف أحداث خلدة والعفو العام، مؤكدًا "ثقته بالدور الوطني الذي تضطلع به بكركي في الدفاع عن العدالة وكرامة جميع اللبنانيين".



كما التقى وفدًا من جمعية أصدقاء القربان، في الزيارة التقليدية السنوية التي تقوم بها الجمعية إلى الصرح البطريركي في الديمان، لمناسبة مشاركتها في تساعية القديس شربل في بقاعكفرا. وقد رحب الراعي بأعضاء الجمعية، منوها برسالتهم الروحية في نشر عبادة القربان الأقدس، والتزامهم الحياة الكنسية، متمنيًا لهم أن "يواصلوا رسالتهم في تعميق الإيمان والشهادة للمسيح بروح الصلاة والخدمة".



وأكد البطريرك الراعي خلال لقاءاته أن "لبنان يحتاج اليوم إلى تضافر جهود جميع أبنائه ومؤسساته، وإلى مبادرات إنمائية واجتماعية تعزز صمود المواطنين، وتدعم العائلة والشباب، وتحافظ على الوجود اللبناني في أرضه، بما يرسخ ثقافة الرجاء والخدمة والتعاون في مواجهة مختلف التحديات".

أخبار لبنان

زواره

الديمان:

لبنان

يحتاج

مبادرات

إنمائية

واجتماعية

المواطنين

LBCI التالي
لجنة متابعة أزمة مقالع الترابة في الكورة تحذّر من استمرار أعمال الجرف: لوقف التعديات البيئية
الحجار في باريس للمشاركة في مؤتمر "التضامن من أجل لبنان" وإطلاق البصمة البيومترية لجواز السفر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-12

الراعي استقبل الفرزلي: لبنان يحتاج إلى قدر كبير من الحكمة والمسؤولية الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-08

الراعي تفقّد مشاريع استصلاح أراضي البطريركية في الديمان وأكد أهمية الاستثمار في الأرض وصون مواردها

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-14

الراعي استقبل رابطة مخاتير قرى وبلدات قضاء بشري في الديمان: البلاد ستنهض مجدداً

LBCI
أخبار لبنان
07:55

مخزومي من بشامون: مستمرون بدعم مبادرات تعزز التنمية المستدامة وتحسن نوعية الحياة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:39

جان عبود: الوافدون إلى لبنان دون مستويات 2025 وأسعار التذاكر وتراجع الرحلات الجوية يحدّ من زخم الموسم السياحي

LBCI
أخبار لبنان
07:32

كنعان: لجنة المال أقرت تعديلات قانون إصلاح المصارف

LBCI
أخبار لبنان
07:22

تجمع المواقع الإلكترونية يطالب النواب بعدم إقرار قانون الإعلام بصيغته الحالية

LBCI
أخبار لبنان
07:12

مكي أطلق "دولتي" - منصة موحدة لتسهيل حياة المواطنين وربطهم بخدمات الدولة من دون وسيط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:05

ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-08

ناقلات: ناقلة الغاز الطبيعي المسال الرقيات تعرضت لإصابة بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز أمس الثلاثاء

LBCI
حال الطقس
2026-05-27

‎طقس مستقر نسبياً ورطب ما زال يؤثر على لبنان

LBCI
أخبار لبنان
03:08

القصر الجمهوري يُتابع جولة المفاوضات في روما...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:24

الـLBCI في روما لمواكبة المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية...

LBCI
أخبار لبنان
03:08

القصر الجمهوري يُتابع جولة المفاوضات في روما...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

عيد vartavar يجمع بين الاحتفال الديني والتراشق بالمياه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

لمسات كأس العالم في قطر تواجدت في مونديال العم سام...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

Beirut Sports Festival يعود بنسخته الرابعة... هكذا تبدو التحضيرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من المصانع إلى كبار المروّجين... المخدرات تتراجع في البقاع والـLBCI ترافق الجيش في قلب المواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

رحلة قد تغيّر مستقبل بلد... رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في واشنطن هذا الأسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

مجلس النواب اللبناني يطالب ببقاء اليونيفيل في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الضغوط الأميركية تتصاعد... وإسرائيل تعيد ترتيب انتشارها في جنوب لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
06:05

ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة

LBCI
اقتصاد
02:07

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
08:38

ضربة أمنية استباقية لشعبة المعلومات تُطيح بالأمير الأمني العام لـ"ولايتَيْ الجنوب والوسط" التابعتَيْن لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
03:37

إدارة مرفأ بيروت توضح أسباب الدخان المتصاعد صباحًا وتؤكد السيطرة على الحريق

LBCI
خبر عاجل
00:52

بري لـ"الجمهورية": "خلّيهم يحطّوا على عيني ويسكّتوني بإنجاز فعلي وليس وهمياً"... "أنا ما شفت شي بعد"

LBCI
حال الطقس
01:10

لا موجات حرّ في المدى القريب... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
فنّ
10:08

فارق الحياة محاطًا بعائلته... وفاة نجم هوليوودي عن 78 عامًا

LBCI
أخبار لبنان
08:42

4 سفراء أكدوا لقائد الجيش دعم بلادهم للمؤسسة العسكرية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More