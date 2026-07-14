وزيرة الشؤون الإجتماعية تطلق "موازنة الناس من وزارة الناس"

في معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي، أطلقت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد "موازنة الناس من وزارة الناس".



وشرحت السيد بالأرقام كيف تصرف وزارة الشؤون نسبة مرتفعة جداً من موازنتها على مشاريع تهم الناس، معتبرة أن ذلك هو من الحقوق البديهية التي يجب أن يعرفها المواطن.