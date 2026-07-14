الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
34
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
34
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جان عبود: الوافدون إلى لبنان دون مستويات 2025 وأسعار التذاكر وتراجع الرحلات الجوية يحدّ من زخم الموسم السياحي
أخبار لبنان
2026-07-14 | 07:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جان عبود: الوافدون إلى لبنان دون مستويات 2025 وأسعار التذاكر وتراجع الرحلات الجوية يحدّ من زخم الموسم السياحي
أعلن رئيس نقابة مكاتب السياحة والسفر في لبنان جان عبود أن أعداد الوافدين إلى لبنان خلال الموسم الصيفي الحالي لا تزال دون مستويات العام الماضي، كاشفًا أن الإحصاءات أظهرت معدل الوافدين اليومي يتراوح بين 11 و12 ألف وافد يوميًا.
وأوضح عبود، في بيان اليوم، أن أعداد الوافدين خلال شهر حزيران الماضي تراجعت بنسبة تراوح بين 17 و18 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، معتبراً في الوقت نفسه أن هذه النتائج تبقى "مقبولة في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة التي تشهدها المنطقة".
وأشار إلى أن مؤشرات الحجوزات للفترة المقبلة لا تزال تتأثر بتراجع حركة الطيران، موضحًا أن عدد الرحلات الواصلة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت كان يُفترض أن يتراوح بين 80 و90 رحلة يوميًا خلال هذه الفترة، إلا أنه يقتصر حاليًا على نحو 70 إلى 72 رحلة يوميًا، لافتًا إلى أن نسبة الإشغال على هذه الرحلات لم تبلغ حتى الآن 100 في المئة.
وكشف عبود أن عددًا من شركات الطيران خفّضت رحلاتها إلى لبنان، موضحًا أن بعض الشركات التي كانت تسيّر أربع رحلات يوميًا إلى بيروت باتت تكتفي برحلتين فقط. وأكد أن حجم الطلب الحالي لا يبرر زيادة عدد الرحلات الجوية.
وأشار إلى أن التطورات الأمنية أسهمت في ارتفاع أسعار تذاكر السفر بنسبة تراوح بين 40 و45 في المئة، بالتزامن مع حالة الانكماش الاقتصادي العالمي التي أثّرت في القدرة الشرائية وأضعفت الطلب على السفر، ما انعكس تراجعًا في حركة الحجوزات مقارنة بالسنوات السابقة.
وأكد عبود أن شركات الطيران غير قادرة على إضافة رحلات جديدة في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن عدد الرحلات المتوافرة بات يتناسب مع حجم الطلب، بل إن العرض أصبح في بعض الأحيان يفوق الطلب الفعلي على السفر إلى لبنان.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
عبود:
الوافدون
لبنان
مستويات
وأسعار
التذاكر
وتراجع
الرحلات
الجوية
الموسم
السياحي
التالي
لجنة الادارة والعدل أقرت اقتراح قانون لتنظيم مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي
كنعان: لجنة المال أقرت تعديلات قانون إصلاح المصارف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-06-24
الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي للـLBCI: ٢٠ في المئة من الدخل القوميّ يُؤمّن من القطاع السياحيّ والسياسة في لبنان لم تهتم يومًا بالرخاء السياحيّ للبنانيين وأحمّل الحزب المسؤولية الكاملة
آخر الأخبار
2026-06-24
الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي للـLBCI: ٢٠ في المئة من الدخل القوميّ يُؤمّن من القطاع السياحيّ والسياسة في لبنان لم تهتم يومًا بالرخاء السياحيّ للبنانيين وأحمّل الحزب المسؤولية الكاملة
0
آخر الأخبار
2026-06-24
الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي للـLBCI: زيارة البابا إلى لبنان ساهمت بنهوض السياحة لكن بعد الحرب الأخيرة لاحظنا تراجعًا بنسبة ٧٥ في المئة
آخر الأخبار
2026-06-24
الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي للـLBCI: زيارة البابا إلى لبنان ساهمت بنهوض السياحة لكن بعد الحرب الأخيرة لاحظنا تراجعًا بنسبة ٧٥ في المئة
0
آخر الأخبار
2026-05-28
وزير الخزانة الأميركي: سنمنع وصول الخطوط الجوية الإيرانية إلى أماكن الهبوط والتزود بالوقود ومبيعات التذاكر
آخر الأخبار
2026-05-28
وزير الخزانة الأميركي: سنمنع وصول الخطوط الجوية الإيرانية إلى أماكن الهبوط والتزود بالوقود ومبيعات التذاكر
0
آخر الأخبار
2026-07-09
اليونيفيل: الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا رغم تراجع مستوى العنف منذ أواخر حزيران
آخر الأخبار
2026-07-09
اليونيفيل: الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا رغم تراجع مستوى العنف منذ أواخر حزيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:38
الكتائب تدعم الوفد اللبناني في اجتماعات روما وتدعو إلى الالتفاف حول الدولة
أخبار لبنان
09:38
الكتائب تدعم الوفد اللبناني في اجتماعات روما وتدعو إلى الالتفاف حول الدولة
0
أخبار لبنان
09:35
وزير المالية يحدّد آلية تطبيق إعفاءات المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية من الضرائب والرسوم
أخبار لبنان
09:35
وزير المالية يحدّد آلية تطبيق إعفاءات المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية من الضرائب والرسوم
0
أخبار لبنان
09:14
وزير الثقافة بحث مع وفد بلدية راشيا الوادي في أوضاع القلعة
أخبار لبنان
09:14
وزير الثقافة بحث مع وفد بلدية راشيا الوادي في أوضاع القلعة
0
أخبار لبنان
09:11
"التقدمي" دان الاعتداءات المتكررة على دول الخليج العربي: تشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها
أخبار لبنان
09:11
"التقدمي" دان الاعتداءات المتكررة على دول الخليج العربي: تشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-29
عون استقبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي وأكد بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية
أخبار لبنان
2026-06-29
عون استقبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي وأكد بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية
0
خبر عاجل
05:24
دوي خمسة انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز
خبر عاجل
05:24
دوي خمسة انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز
0
خبر عاجل
2026-04-14
البيان المشترك: اتفق جميع الأطراف على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما بشكل لاحق
خبر عاجل
2026-04-14
البيان المشترك: اتفق جميع الأطراف على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما بشكل لاحق
0
أخبار لبنان
2026-06-25
قاسم: المقاومة الإسلامية أذهلت العالم وصبرنا يصنع المستقبل ويقلب المعادلات ويكسر جبروت الطاغوت
أخبار لبنان
2026-06-25
قاسم: المقاومة الإسلامية أذهلت العالم وصبرنا يصنع المستقبل ويقلب المعادلات ويكسر جبروت الطاغوت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:15
قائد الجيش يتابع جولة المفاوضات السادسة في بعبدا... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
08:15
قائد الجيش يتابع جولة المفاوضات السادسة في بعبدا... إليكم آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
08:13
الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية... إليكم آخر التفاصيل من روما
تقارير نشرة الاخبار
08:13
الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية... إليكم آخر التفاصيل من روما
0
أخبار لبنان
08:12
وزيرة الشؤون الإجتماعية تطلق "موازنة الناس من وزارة الناس"
أخبار لبنان
08:12
وزيرة الشؤون الإجتماعية تطلق "موازنة الناس من وزارة الناس"
0
أخبار لبنان
07:12
مكي أطلق "دولتي" - منصة موحدة لتسهيل حياة المواطنين وربطهم بخدمات الدولة من دون وسيط
أخبار لبنان
07:12
مكي أطلق "دولتي" - منصة موحدة لتسهيل حياة المواطنين وربطهم بخدمات الدولة من دون وسيط
0
أخبار لبنان
03:24
الـLBCI في روما لمواكبة المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية...
أخبار لبنان
03:24
الـLBCI في روما لمواكبة المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية...
0
أخبار لبنان
03:08
القصر الجمهوري يُتابع جولة المفاوضات في روما...
أخبار لبنان
03:08
القصر الجمهوري يُتابع جولة المفاوضات في روما...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عيد vartavar يجمع بين الاحتفال الديني والتراشق بالمياه
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عيد vartavar يجمع بين الاحتفال الديني والتراشق بالمياه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لمسات كأس العالم في قطر تواجدت في مونديال العم سام...
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لمسات كأس العالم في قطر تواجدت في مونديال العم سام...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
Beirut Sports Festival يعود بنسخته الرابعة... هكذا تبدو التحضيرات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
Beirut Sports Festival يعود بنسخته الرابعة... هكذا تبدو التحضيرات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:05
ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة
أمن وقضاء
06:05
ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة
2
اقتصاد
02:07
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
ارتفاع بأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
03:37
إدارة مرفأ بيروت توضح أسباب الدخان المتصاعد صباحًا وتؤكد السيطرة على الحريق
أخبار لبنان
03:37
إدارة مرفأ بيروت توضح أسباب الدخان المتصاعد صباحًا وتؤكد السيطرة على الحريق
4
خبر عاجل
00:52
بري لـ"الجمهورية": "خلّيهم يحطّوا على عيني ويسكّتوني بإنجاز فعلي وليس وهمياً"... "أنا ما شفت شي بعد"
خبر عاجل
00:52
بري لـ"الجمهورية": "خلّيهم يحطّوا على عيني ويسكّتوني بإنجاز فعلي وليس وهمياً"... "أنا ما شفت شي بعد"
5
حال الطقس
01:10
لا موجات حرّ في المدى القريب... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
01:10
لا موجات حرّ في المدى القريب... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
6
فنّ
10:08
فارق الحياة محاطًا بعائلته... وفاة نجم هوليوودي عن 78 عامًا
فنّ
10:08
فارق الحياة محاطًا بعائلته... وفاة نجم هوليوودي عن 78 عامًا
7
أخبار دولية
01:37
بعد إعلانه استهداف قاعدة جوية أميركية بالأردن... الحرس الثوري الإيراني يحث الشعب الأردني على إزالة القواعد الأميركية
أخبار دولية
01:37
بعد إعلانه استهداف قاعدة جوية أميركية بالأردن... الحرس الثوري الإيراني يحث الشعب الأردني على إزالة القواعد الأميركية
8
أمن وقضاء
01:49
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة في الجنوب...
أمن وقضاء
01:49
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة في الجنوب...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More