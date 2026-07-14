جان عبود: الوافدون إلى لبنان دون مستويات 2025 وأسعار التذاكر وتراجع الرحلات الجوية يحدّ من زخم الموسم السياحي

أعلن رئيس نقابة مكاتب السياحة والسفر في لبنان جان عبود أن أعداد الوافدين إلى لبنان خلال الموسم الصيفي الحالي لا تزال دون مستويات العام الماضي، كاشفًا أن الإحصاءات أظهرت معدل الوافدين اليومي يتراوح بين 11 و12 ألف وافد يوميًا.وأوضح عبود، في بيان اليوم، أن أعداد الوافدين خلال شهر حزيران الماضي تراجعت بنسبة تراوح بين 17 و18 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، معتبراً في الوقت نفسه أن هذه النتائج تبقى "مقبولة في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة التي تشهدها المنطقة".وأشار إلى أن مؤشرات الحجوزات للفترة المقبلة لا تزال تتأثر بتراجع حركة الطيران، موضحًا أن عدد الرحلات الواصلة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت كان يُفترض أن يتراوح بين 80 و90 رحلة يوميًا خلال هذه الفترة، إلا أنه يقتصر حاليًا على نحو 70 إلى 72 رحلة يوميًا، لافتًا إلى أن نسبة الإشغال على هذه الرحلات لم تبلغ حتى الآن 100 في المئة.وكشف عبود أن عددًا من شركات الطيران خفّضت رحلاتها إلى لبنان، موضحًا أن بعض الشركات التي كانت تسيّر أربع رحلات يوميًا إلى بيروت باتت تكتفي برحلتين فقط. وأكد أن حجم الطلب الحالي لا يبرر زيادة عدد الرحلات الجوية.وأشار إلى أن التطورات الأمنية أسهمت في ارتفاع أسعار تذاكر السفر بنسبة تراوح بين 40 و45 في المئة، بالتزامن مع حالة الانكماش الاقتصادي العالمي التي أثّرت في القدرة الشرائية وأضعفت الطلب على السفر، ما انعكس تراجعًا في حركة الحجوزات مقارنة بالسنوات السابقة.وأكد عبود أن شركات الطيران غير قادرة على إضافة رحلات جديدة في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن عدد الرحلات المتوافرة بات يتناسب مع حجم الطلب، بل إن العرض أصبح في بعض الأحيان يفوق الطلب الفعلي على السفر إلى لبنان.