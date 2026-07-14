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لجنة الادارة والعدل أقرت اقتراح قانون لتنظيم مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي
أخبار لبنان
2026-07-14 | 07:51
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لجنة الادارة والعدل أقرت اقتراح قانون لتنظيم مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله والنواب الأعضاء: بلال عبدالله، عماد الحوت، حسين الحاج حسن، نديم الجميل، غازي زعيتر وقبلان قبلان، سليم الصايغ، ملحم خلف، امين شري وبوليت يعقوبيان .
كما حضر الجلسة:الدكتورة سهير الغالي ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية، ناديا بدران رئيسة نقابة مهنة الإختصاصي في العمل الاجتماعي ونائبتها رجاء شاتيلا.
وقد بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي في لبنان، الذي سبق ان احالته اللجنة الى لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى لجنة الادارة والعدل.
واستمعت، في البداية، الى شرح قدمه رئيس اللجنة الفرعية النائب عماد الحوت كما اطلعت على تقرير اللجنة المذكورة، كما استمعت الى راي الجهات المعنية من وزارة الشؤون الاجتماعية ونقابة مهنة الإختصاصي في العمل الاجتماعي، ثم انتقلت بعد ذلك الى مناقشة الاقتراح المذكور بمواده.
وأقرت اللجنة، بعد المناقشة والتداول، الاقتراح المذكور بالصيغة التي اقرتها اللجنة الفرعية، والتي استندت الى تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية مع الغاء المادة الخامسة التي تتضمن الاجازة للوزير بالترخيص للاجانب.
ونظراً لضيق الوقت، لم يتسن للجنة متابعة درس بقية بنود جدول الاعمال فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
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