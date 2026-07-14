الرئيس عون والسيدة الأولى عزيا أمير قطر في الدوحة: اللبنانيون لن ينسوا الدعم الذي قدّمه الأمير الراحل للبنان

قدّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي في قصر لوسيل، بالأمير الراحل المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.



وأكد عون أن "اللبنانيين لن ينسوا الدعم الذي قدّمه الأمير الراحل للبنان وشعبه في مختلف المجالات".



كذلك، عزّت اللبنانية الاولى نعمت عون أرملة الراحل، الشيخة موزا بنت ناصر المسند في قصر الوجبة في الدوحة.