شيخ العقل عزى بوفاة الأمير حمد في السفارة واستقبل زوارا : العلاقات الأخوية بين لبنان وقطر راسخة وتاريخية

زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، مقر سفارة دولة قطر في لبنان، مع وفد من المجلس المذهبي ومشيخة العقل، لتقديم التعازي بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.







وضمّ الوفد مشايخ وأعضاء مجلس الادارة في المجلس المذهبي: المحامي رائد النجار، الشيخ وسام سليقا، الشيخ فادي العطار، حسام حمزة، الدكتور نزيه بو شاهين، المدير العام للمجلس مازن فياض، مدير مشيخة العقل ريان حسن، المستشار في المشيخة الشيخ الدكتور رمزي سري الدين، والشيخ راجح عبد الخالق.







وكان في استقبال الشيخ ابي المنى والوفد المرافق سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وعدد من أركان السفارة.







وأعرب شيخ العقل عن بالغ الأسى لرحيل الأمير الوالد، واصفاً إياه بـ "رجل الدولة الاستثنائي على المستويَين العربي والإسلامي، الذي حمل هموم أمته ودعم قضاياها العادلة، وكان له الدور الأبرز في مسيرة النهضة والاستقرار التي شهدتها دولة قطر الشقيقة".







وحمّل الشيخ ابي المنى السفير بن عبد الرحمن نقل التعازي إلى القيادة والشعب القطري، مثمّناً "المواقف المشرّفة للراحل الكبير تجاه اللبنانيين، وجهوده الإنسانية والسياسية، التي بذلها في أحلك الظروف والمحن التي مرّ بها لبنان، ودعمه الدائم لاستقراره وتنميته".







وقال شيخ العقل: "إن الروابط الأخوية التي تجمع بين الجبل والشعب القطري الشقيق عميقة وراسخة. وما تزال منطقة الجبل تستقبل العائلات القطرية والخليجية، وهذا التواصل المستمر هو ما رسّخ العلاقة التاريخية. وسنعمل معاً بإذن الله على تعزيز هذه الأخوّة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".







ثم دوّن الشيخ ابي المنى في سجل التعازي، التالي:



بسم الله الرحمن الرحيم



انا لله وانا اليه راجعون



برحيل صاحب السموّ الأمير حمد بن خليفة آل ثاني تخسر قطر والأمة العربية علماً من أعلامها؛ رجل الخير والجمع والإنسانية. لروحه نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والغفران ولسمو الامير تميم طيب البقاء ولإمارة قطر دوام العزة والسؤدد.







استقبالات







وفي دار الطائفة في فردان، استقبل شيخ العقل رئيس الأركان السابق اللواء أمين العرم، قائد الشرطة القضائية السابق العميد ناجي المصري، وفداً من "مجمع اللسان العربي" في بيروت برئاسة الدكتور إميل يعقوب، وعضوية الدكاترة: محمود درنيقة، حسن إسماعيل، وليلى أبو شقرا، في إطار التحضير لنشاط ثقافي حول الأمير شكيب ارسلان.



واجتمع مع لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي بحضور رئيسها المحامي حمادة حمادة وأعضاء اللجنة. وكذلك مع اللجنة الإدارية واللجنة الفاحصة بخصوص التحضير للمباراة المزمع إجراؤها لملء الشغور الإداري في المديرية العامة للمجلس وفي إدارة المشيخة.







ومن زوّار شيخ العقل: الرائد علي أحمد، النقيب فراس منذر، المحامية أهيلا طرافة.







تعازٍ







وكان الشيخ أبي المنى قدّم التعازي بشقيقة الشيخ سلمان المغربي عضو المجلس المذهبي في بلدة العبادية، بحضور الشيخ الجليل أبو طاهر منير بركة ومشايخ وفاعليات وأهالي، وفي دار الطائفة قدّم التعازي بوالد العميد وجدي دمج رئيس الأمن القومي، المربّي فريد نجم دمج، بحضور قيادات أمنية وعسكرية وأفراد العائلة.

