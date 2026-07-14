مجلس الأعمال اللبناني–الكويتي يبحث مع السفير الشرجي تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي

زار وفد من مجلس الأعمال اللبناني–الكويتي، برئاسة أسعد صقال، سعادة سفير دولة الكويت لدى لبنان، محمد سلطان الشرجي، اليوم في مقر السفارة في بيروت، حيث جرى البحث في سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وتناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات الاقتصادية اللبنانية–الكويتية، ولا سيما القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والفرص المتاحة لتوسيع آفاق التعاون والاستثمار.

كما بحث الجانبان في التحضير لزيارة وفد من القطاع الخاص اللبناني إلى دولة الكويت، إلى جانب سبل تشجيع القطاع الخاص الكويتي على الاستثمار في لبنان وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.

وأكد السفير الشرجي استعداده لتقديم كل ما يلزم من دعم لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، والعمل على تنظيم زيارة للقطاع الخاص اللبناني إلى الكويت بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جهته، شكر صقال السفير الشرجي على حسن استقباله وحرصه على توطيد التعاون الاقتصادي بين لبنان والكويت، مشيداً بمحبته للبنان ودعمه المستمر له. كما أكد تضامن لبنان مع دولة الكويت وشعبها الشقيق، وإدانته للاعتداءات الغاشمة التي تستهدفها، متمنياً للكويت دوام الأمن والاستقرار والازدهار، ولشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.