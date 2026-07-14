وزير الثقافة بحث مع وفد بلدية راشيا الوادي في أوضاع القلعة

بحث وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في الوزارة اليوم في اوضاع قلعة راشيا مع وفد من بلدية راشيا الوادي، ضم نائب الرئيس جو سعد وعضو المجلس جوزف حجلي.



كما تناول اللقاء البحث في آلية تطوير التعاون بين الوزارة والبلدية اضافة الى القلعة ومتحف الاستقلال.

