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"التقدمي" دان الاعتداءات المتكررة على دول الخليج العربي: تشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها
أخبار لبنان
2026-07-14 | 09:11
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"التقدمي" دان الاعتداءات المتكررة على دول الخليج العربي: تشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها
دان الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب ، "بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التي تطال دول الخليج العربي الشقيقة وعدداً من الدول العربية الشقيقة،"، معتبرا "أن هذه الاعتداءات تشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها، وتمثل تصعيداً خطيراً يفاقم حالة التوتر ويهدد الأمن القومي العربي".
ودعا "التقدمي" إلى "وقفٍ جدي لإطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، بما يجنّب المنطقة المزيد من الدمار".
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