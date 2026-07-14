"وحدة إدارة مخاطر الكوارث" تعلن أعدادًا متعلقة بالحرب في تقريرها الأسبوعيّ

أعلنت "وحدة إدارة مخاطر الكوارث"، في السرايا الكبيرة، في تقريرها الأسبوعيّ الأعداد التالية:



العدد الإجماليّ لمراكز الإيواء المستمرة في العمل: 303



العدد الإجماليّ للنازحين في مراكز الإيواء: 32,625



للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 8,361



حصيلة الشهداء: 4,324



الجرحى: 12,221