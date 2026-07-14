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"وحدة إدارة مخاطر الكوارث" تعلن أعدادًا متعلقة بالحرب في تقريرها الأسبوعيّ
أخبار لبنان
2026-07-14 | 11:03
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"وحدة إدارة مخاطر الكوارث" تعلن أعدادًا متعلقة بالحرب في تقريرها الأسبوعيّ
أعلنت "وحدة إدارة مخاطر الكوارث"، في السرايا الكبيرة، في تقريرها الأسبوعيّ الأعداد التالية:
العدد الإجماليّ لمراكز الإيواء المستمرة في العمل: 303
العدد الإجماليّ للنازحين في مراكز الإيواء: 32,625
للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 8,361
حصيلة الشهداء: 4,324
الجرحى: 12,221
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