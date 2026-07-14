هيكل استقبل أرنو وريزا أشاد بأداء الجيش

بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة جان أرنو الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



وخلال اللقاء، ثمن أرنو جهود المؤسسة العسكرية، معربا عن "تقديره لدور الجيش في الحفاظ على الاستقرار".



كما استقبل هيكل المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وجرى عرض آخر التطورات. وأشاد ريزا بـ"أداء الجيش في هذه المرحلة الدقيقة".