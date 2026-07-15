الرئيس عون أمام وفد "اللقاء الأرثوذكسي": صيغة الإطار افضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "صيغة الإطار افضل الممكن وبدأتتعطي مفاعيلها، وواشنطن باتت تصغي الينا، وملف لبنان على طاولة الرئيس الاميركي"، قائلا: "أهدافنا واضحة ولن نتساهل في ما خص حقوق لبنان".

وشدد عون، خلال استقباله وفد "اللقاء الأرثوذكسي"، على أن "حق الاختلاف مشروع وليس الخلاف، والحوار بين اللبنانيين يكون تحت سقف المصلحة الوطنية وليس لتغليب المصالح الشخصية".

واعتبر أن "الحقد لا يبني دولة او مؤسسات، بل يدمر، وعلى اللبنانيين ان يختاروا ما ينقذ وطنهم ويحميه من اطماع الآخرين".

وأوضح أن "الطريق ليست معبدة بل فيها صعوبات، لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي حمّام الدم".

بدوره، قال الأمين العام للقاء النائب السابق مروان أبو فاضل: "ندعم مواقف رئيس الجمهورية وخطواته الهادفة إلى إخراج لبنان من أزمته، والمساس بموقع الرئاسة هو مساس بكرامة الوطن".

وأضاف: "وحدة اللبنانيين والالتفاف حول المؤسسات الدستورية يشكّلان المدخل للوصول إلى النتائج المرجوة وحماية لبنان في هذه المرحلة الدقيقة".