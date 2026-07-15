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غازي العريضي للـLBCI: المطلوب خطوات عملية من قبل اسرائيل للانسحاب وتمكين الجيش اللبناني من خلال تأمين القدرات المطلوبة له

أخبار لبنان
2026-07-15 | 04:35
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غازي العريضي للـLBCI: المطلوب خطوات عملية من قبل اسرائيل للانسحاب وتمكين الجيش اللبناني من خلال تأمين القدرات المطلوبة له
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غازي العريضي للـLBCI: المطلوب خطوات عملية من قبل اسرائيل للانسحاب وتمكين الجيش اللبناني من خلال تأمين القدرات المطلوبة له

أكد الوزير السابق غازي العريضي أن أول من أيد رئيس الجمهورية جوزاف عون فخيار التفاوض كان الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مشيرا الى أن جنبلاط رفض اي اتهام او تخوين للرئيس عون.

وقال العريضي في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "المواقف التي صدرت عن وليد جنبلاط تاريخية ولم تكن دفاعا عن حزب الله أو إيران ونتمنى أن يعود الرئيس عون من زيارته إلى أميركا حاملا إيجابيات وخطوات عملية تشعر اللبنانيين بأننا أمام مرحلة جديدة".

وشدّد على أن المطلوب خطوات عملية من قبل اسرائيل للانسحاب وتمكين الجيش اللبناني من خلال تأمين القدرات المطلوبة له.

وكشف أنه كان ثمة ضغط على لبنان والوفد المفاوض قبل الذهاب الى المفاوضات لعدم الاشارة الى موضوع الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية.

ولفت الى أن الجو الداخلي في ايران هو جو انتقامي وليس جو حلحلة.
 

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