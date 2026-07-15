الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
32
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
32
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مرقص: قانون شرعة التقاعد يضمن حقوق المتعاقدين بعد سنوات طويلة من الخدمة أسوة بموظفي الدولة
أخبار لبنان
2026-07-15 | 06:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مرقص: قانون شرعة التقاعد يضمن حقوق المتعاقدين بعد سنوات طويلة من الخدمة أسوة بموظفي الدولة
رأى وزير الإعلام بول مرقص في تصريح عن اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد أن "هذا اقتراح قانون انتظرناه لسنوات، وهو قضية إنسانية تضمن حقوق المتعاقدين بعد سنوات طويلة من الخدمة أسوةً بسائر موظفي الدولة".
أخبار لبنان
قانون
التقاعد
المتعاقدين
سنوات
طويلة
الخدمة
بموظفي
الدولة
التالي
عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية... هذا ما أفادته مصادر بعبدا للـLBCI
وزارة الأشغال تُنجز إعادة تعبيد وتزفيت طريق تول- المعهد في بلدة الكفور - قضاء النبطية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:38
إقرار أحكام استثنائية للشهادات الرسمية مع استثناء الطلبات الحرة من الإفادات
أمن وقضاء
07:38
إقرار أحكام استثنائية للشهادات الرسمية مع استثناء الطلبات الحرة من الإفادات
0
أخبار لبنان
07:24
وزير الزراعة أطلق الحملة الوطنية لإدارة صحة الغابات: ليس لدينا لبنان آخر ولنحمِ ما تبقى منه
أخبار لبنان
07:24
وزير الزراعة أطلق الحملة الوطنية لإدارة صحة الغابات: ليس لدينا لبنان آخر ولنحمِ ما تبقى منه
0
آخر الأخبار
07:19
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اطّلع من رئيس الوزراء الفرنسي السابق François Fillon على نشاط جمعية "العمل من اجل السلام مع مسيحيي الشرق" التي يرأسها في مساعدة اللبنانيين عموما وأبناء القرى الجنوبية الحدودية خصوصا
آخر الأخبار
07:19
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اطّلع من رئيس الوزراء الفرنسي السابق François Fillon على نشاط جمعية "العمل من اجل السلام مع مسيحيي الشرق" التي يرأسها في مساعدة اللبنانيين عموما وأبناء القرى الجنوبية الحدودية خصوصا
0
آخر الأخبار
07:08
مصادر متابعة لمفاوضات روما للـLBCI: سيتم الإعلان عن إطلاق المنطقة التجريبية خلال الأيام القادمة
آخر الأخبار
07:08
مصادر متابعة لمفاوضات روما للـLBCI: سيتم الإعلان عن إطلاق المنطقة التجريبية خلال الأيام القادمة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:38
إقرار أحكام استثنائية للشهادات الرسمية مع استثناء الطلبات الحرة من الإفادات
أمن وقضاء
07:38
إقرار أحكام استثنائية للشهادات الرسمية مع استثناء الطلبات الحرة من الإفادات
0
أخبار لبنان
07:24
وزير الزراعة أطلق الحملة الوطنية لإدارة صحة الغابات: ليس لدينا لبنان آخر ولنحمِ ما تبقى منه
أخبار لبنان
07:24
وزير الزراعة أطلق الحملة الوطنية لإدارة صحة الغابات: ليس لدينا لبنان آخر ولنحمِ ما تبقى منه
0
أمن وقضاء
06:48
عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية... هذا ما أفادته مصادر بعبدا للـLBCI
أمن وقضاء
06:48
عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية... هذا ما أفادته مصادر بعبدا للـLBCI
0
أخبار لبنان
05:10
وزارة الأشغال تُنجز إعادة تعبيد وتزفيت طريق تول- المعهد في بلدة الكفور - قضاء النبطية
أخبار لبنان
05:10
وزارة الأشغال تُنجز إعادة تعبيد وتزفيت طريق تول- المعهد في بلدة الكفور - قضاء النبطية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:26
بلومبرغ: وكالة سلامة الطيران الأوروبية ترفع مستوى التهديد لشركات الطيران العاملة في الشرق الأوسط
آخر الأخبار
06:26
بلومبرغ: وكالة سلامة الطيران الأوروبية ترفع مستوى التهديد لشركات الطيران العاملة في الشرق الأوسط
0
فنّ
2026-01-27
عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)
فنّ
2026-01-27
عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)
0
آخر الأخبار
00:59
الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية نفذت فجرا علميات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدة بيت ياحون - قضاء بنت جبيل كما أقدمت على تجريف الطرق المؤدية من بنت جبيل الى بلدة مارون الرأس الحدودية
آخر الأخبار
00:59
الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية نفذت فجرا علميات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدة بيت ياحون - قضاء بنت جبيل كما أقدمت على تجريف الطرق المؤدية من بنت جبيل الى بلدة مارون الرأس الحدودية
0
آخر الأخبار
2026-07-13
رويترز: الحوثيون يحذرون شركات الطيران من التحليق فوق المجال الجوي السعودي
آخر الأخبار
2026-07-13
رويترز: الحوثيون يحذرون شركات الطيران من التحليق فوق المجال الجوي السعودي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:25
بعبدا تتجهز ليوم جديد من المفاوضات في روما... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
03:25
بعبدا تتجهز ليوم جديد من المفاوضات في روما... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
03:20
الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تُستكمل في روما اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
03:20
الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تُستكمل في روما اليوم...
0
أخبار دولية
00:34
ترامب: الضربات على إيران ستستمر حتى أقول إن هذا يكفي
أخبار دولية
00:34
ترامب: الضربات على إيران ستستمر حتى أقول إن هذا يكفي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مدرب نادي الحكمة يعلّق على مواجهة فرنسا واسبانيا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مدرب نادي الحكمة يعلّق على مواجهة فرنسا واسبانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل ستسقط إسبانيا المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل ستسقط إسبانيا المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
المشهد من beirut sports festival
تقارير نشرة الاخبار
13:39
المشهد من beirut sports festival
0
أخبار لبنان
13:34
"همسات الكثبان": عرضُ أزياء للمصمم اللبنانيّ طوني ورد في باريس
أخبار لبنان
13:34
"همسات الكثبان": عرضُ أزياء للمصمم اللبنانيّ طوني ورد في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في قصر الصنوبر في بيروت إحتفال بمناسبة العيد الوطنيّ الفرنسيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في قصر الصنوبر في بيروت إحتفال بمناسبة العيد الوطنيّ الفرنسيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"دولتي"... خطوة جديدة نحو الحكومة الرقمية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"دولتي"... خطوة جديدة نحو الحكومة الرقمية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
08:11
إسرائيل تقول إنها جاهزة للمضي قدما بشأن "منطقتين تجريبيتين" في جنوب لبنان
أخبار دولية
08:11
إسرائيل تقول إنها جاهزة للمضي قدما بشأن "منطقتين تجريبيتين" في جنوب لبنان
2
اسرار
23:47
أسرار الصحف 15-7-2026
اسرار
23:47
أسرار الصحف 15-7-2026
3
خبر عاجل
12:27
ترامب: اتصلت بي دول مختلفة وقالت إنها ترغب في الاستثمار في أميركا بدلا من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ودول خليجية ستستثمر في أميركا وأعتقد أن هذا أفضل
خبر عاجل
12:27
ترامب: اتصلت بي دول مختلفة وقالت إنها ترغب في الاستثمار في أميركا بدلا من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ودول خليجية ستستثمر في أميركا وأعتقد أن هذا أفضل
4
خبر عاجل
12:30
ترامب: أعتقد أنه سيتم إضافة إيران وحزب الله إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا
خبر عاجل
12:30
ترامب: أعتقد أنه سيتم إضافة إيران وحزب الله إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا
5
صحف اليوم
00:05
طرح أميركي لحلّ وسط في ملف "المناطق التجريبية" (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:05
طرح أميركي لحلّ وسط في ملف "المناطق التجريبية" (الشرق الأوسط)
6
أخبار دولية
11:12
ترامب: قررت استبدال رسوم أميركية 20% باتفاقيات تجارية واستثمارية
أخبار دولية
11:12
ترامب: قررت استبدال رسوم أميركية 20% باتفاقيات تجارية واستثمارية
7
خبر عاجل
12:57
معلومات للـLBCI: الجانب الإسرائيلي طلب خلال مفاوضات روما الاستفسار حول تفاصيل متعلقة بتنفيذ المناطق التجريبية ولبنان سيرد على هذه الإستفسارات في جلسة الأربعاء
خبر عاجل
12:57
معلومات للـLBCI: الجانب الإسرائيلي طلب خلال مفاوضات روما الاستفسار حول تفاصيل متعلقة بتنفيذ المناطق التجريبية ولبنان سيرد على هذه الإستفسارات في جلسة الأربعاء
8
خبر عاجل
14:01
رويترز عن مسؤول بالخارجية الأميركية: محادثات لبنان وإسرائيل في روما كانت مثمرة وستستمر غدا الأربعاء
خبر عاجل
14:01
رويترز عن مسؤول بالخارجية الأميركية: محادثات لبنان وإسرائيل في روما كانت مثمرة وستستمر غدا الأربعاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More