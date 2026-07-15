مرقص: قانون شرعة التقاعد يضمن حقوق المتعاقدين بعد سنوات طويلة من الخدمة أسوة بموظفي الدولة

رأى وزير الإعلام بول مرقص في تصريح عن اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد أن "هذا اقتراح قانون انتظرناه لسنوات، وهو قضية إنسانية تضمن حقوق المتعاقدين بعد سنوات طويلة من الخدمة أسوةً بسائر موظفي الدولة".