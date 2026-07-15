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المفتي قبلان: الشرعية تبدأ مِن الشعب وتنتهي إليه ولعبة الإنتداب الصهيوني الجديد الذي تقوده السلطة الحالية لن تمرّ
أخبار لبنان
2026-07-15 | 12:35
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المفتي قبلان: الشرعية تبدأ مِن الشعب وتنتهي إليه ولعبة الإنتداب الصهيوني الجديد الذي تقوده السلطة الحالية لن تمرّ
أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي: "لمن يهمّه الأمر أقول: لا تفويض وطنيا للسلطة الحالية التي تخون سيادة بلدها ومصالح شعبها، والشرعية تبدأ مِن الشعب وتنتهي إليه، ولعبة الإنتداب الصهيوني الجديد الذي تقوده السلطة الحالية لن تمرّ، ولا شرعية لأي سلطة تتعارض مع السلطة التأسيسية للتوافق الوطني، والمقاومة والجيش من الشعب وإلى الشعب ولا سلطة فوق سلطة الشعب، والسيادة لا تتجزأ، ولبنان بتحريره والدفاع عن كيانه ودولته الوطنية مدين للمقاومة وسلاحها الوطني منذ نصف قرن وما زال، والشعب المقاوم في الجنوب اللبناني ينتظر من الدولة إعطاء الأوامر للجيش اللبناني للدفاع الوطني عن لبنان لا الدفاع عن أمن إسرائيل الإرهابية، وهذا ما نعتقده بالجيش اللبناني، والسلطة الحالية إنما تقتل شعبها وتبيع بلادها لصالح واشنطن وتل أبيب، ولا غطاء وطني للتنازل السيادي الذي تقوده السلطة الحالية وأعيان صفقاتها، ومشروع المناطق التجريبية انتحار سيادي مصدره السلطة الحالية ولن نسمح للسلطة الحالية بتطويب لبنان للصهاينة أو المسّ بالقدرات الوطنية للدفاع عن لبنان، والجيش اللبناني يملك من الحكمة الوطنية ما يضعه بقلب مصالح أهل الجنوب وشرف الدفاع الوطني عن لبنان وليس العكس، واختبار الجيش اللبناني يكون على الحدود الجنوبية وقتال إسرائيل، ولا شرعية لأي قرار يصدر عن سلطة تخون شعبها وسيادة بلادها من أجل أمن تل أبيب الإرهابية، والكل معني بمواجهة كل أسباب المشروع الصهيوني في لبنان".
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