مستشفى تبنين الحكوميّ تسلم هبة من "مجلس الاغتراب اللبنانيّ لرجال الأعمال"

تسلم مستشفى تبنين الحكوميّ هبة من "مجلس الاغتراب اللبنانيّ لرجال الأعمال"، تمثلت بمستلزمات ومعدات طبية، دعمًا للمستشفى في مرحلة إعادة التعافي واستعادة قدراتها التشغيلية بعد الحرب الأخيرة، حسب بيان صدر.

وقد جاءت هذه "المبادرة الكريمة في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها المستشفى، بعدما تعرض محيطها لأكثر من اعتداء واستهداف خلال الحرب، ما أدى إلى أضرار وخسائر كبيرة في مبانيها وتجهيزاتها، إضافة إلى التحديات المتفاقمة التي فرضتها الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، والتي ألقت بأعبائها الثقيلة على القطاع الصحي الحكومي".

واشار البيان الى ان هذه الهبة "تمثل دعماً أساسياً لجهود المستشفى في مواصلة رسالته الإنسانية والوطنية، والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والاستشفائية لأبناء المنطقة والقرى المجاورة، ولا سيما أن المستشفى شكل خلال أصعب الظروف الصحية والأمنية ملاذاً آمناً ومركزاً أساسياً لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين".