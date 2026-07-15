مجلس النواب أقر اقتراحي قانونين يتعلقان بإعادة مسرّحين من الضابطة الجمركية وتعديل قانون حماية المستهلك

أقرّ مجلس النواب خلال جلسته التشريعية اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية.



كما أقرّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 659 تاريخ 5 شباط 2005، المتعلق بحماية المستهلك وتعديلاته.