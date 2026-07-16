تزويد 12 شاحنة متطورة مخصّصة لنقل الحاويات داخل مرفأ بيروت

في إطار الخطة الاستثمارية والتطويرية المتفق عليها مع إدارة مرفأ بيروت واستثماره، قامت الشركة المشغّلة CMA Beirut Terminal بتزويد محطة الحاويات بدفعة ثالثة من المعدات الحديثة، تضم 12 شاحنة متطورة مخصّصة لنقل الحاويات داخل المرفأ.



وتتميّز الشاحنات الجديدة بأحدث المواصفات التقنية وأنظمة السلامة، بما يساهم في تسريع عمليات نقل الحاويات ومناولتها من البواخر الراسية وإليها، ورفع القدرة التشغيلية للمحطة.



ويأتي هذا الاستثمار ضمن برنامج التحديث المستمر الذي تنفّذه إدارة واستثمار مرفأ بيروت وCMA Beirut Terminal لتطوير الجاهزية التشغيلية والقدرة الاستيعابية لمحطة الحاويات، بما يواكب الدور المتنامي لمرفأ بيروت كمركز رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية في لبنان والمنطقة.