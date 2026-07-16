فضل الله: تجاهل الموقف الرَّافض للاتفاق سيضع لبنان تحت الاحتلال الإسرائيليّ

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنَّ معارضة الاتفاق، الذي وصفه بالمشؤوم من لبنانيين هي معارضة وطنيّة خارج الاصطفافات السياسيَّة والطائفيَّة المعروفة.



وقال: "لن تنفع محاولات تلميع هذا الاتفاق فنصوصه واضحة، إذ ينهي وجود لبنان كدولة مستقلَّة ويشرِّع الاحتلال وممارساته الاجراميّة، ويستبدل الانسحاب بمناطق تجريبية، وتُخضع جيشنا الوطني لاختبارات يجريها جيش العدو، ويمنع عودة النازحين وإعادة الإعمار ويجعل هذه السلطة شريكة له في كلِّ نقطة دمٍ يسفكها أو بيت يهدمه".



واعتبر أنّه اتفاق غير قابل للحياة ولن يتمكّن الصهاينة من فرض تطبيقه، وسيسقط شعبنا مفاعيله على الأرض.



وأشار إلى أنَّ تجاهل الموقف الوطنيّ السياسيّ والشعبيّ الرَّافض للاتفاق، ورهن مصير العهد للشروط الأميركيّة، سيؤدِّيان إلى وضع لبنان تحت الاحتلال الإسرائيليّ، والوصاية الأميركية الكاملة.