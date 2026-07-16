زحلة استقبلت جثمان الشهيد باتريك أنترانيك بيكاريان

استقبلت زحلة جثمان الشهيد باتريك أنترانيك بيكاريان الذي فُقد الاتصال به في تاريخ ١٩ /٤ /٢٠٢٦ وتبيّن في ما بعد أنه استشهد نتيجة استهدافه داخل سيارته من قبل القوات الإسرائيلية التي احتجزت جثمانه.



ووجرى تسلّمه من اللّجنة الدولية للصليب الأحمر في تاريخ ١٥ /٧ /٢.٢٦ .



بالزغاريد ونثر الأرز استقبل الام والاب مع اهالي زحلة الجثمان عند مدخل المنارة وحملوا النعش وساروا به باتجاه كنيسة القديس غرغوريوس للارمن.