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الرئيس جوزاف عون: صحة المواطن والمقيم أولوية
أخبار لبنان
2026-07-16 | 06:22
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الرئيس جوزاف عون: صحة المواطن والمقيم أولوية
استقبل الرئيس جوزاف عون وفد من نقابة مصانع الأدوية في لبنان برئاسة الدكتورة كارول أبي كرم، التي عرضت أهمية الصناعة الدوائية الوطنية ودورها في تأمين الدواء، وتوفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد والتصدير.
وحذّرت من أن فرض رسوم جديدة قد يزيد الأعباء على المصانع ويضعف قدرتها التنافسية، مطالبةً بتقديم الحوافز ووضع استراتيجية وطنية للقطاع.
وأكد الرئيس عون أن صحة المواطن والمقيم أولوية، منوّهًا بجودة الأدوية اللبنانية ومطابقتها للمواصفات العالمية.
ووعد بمتابعة مطالب النقابة، ولا سيما ما يتصل بالرسوم على الأمصال والمتممات الغذائية، بما يحافظ على قدرات المصانع الإنتاجية.
كذلك عرض الرئيس جوزاف عون مع وزير الاتّصالات شارل الحاج، المستجدات المتعلّقة بقطاع الاتّصالات، لاسيما أوضاع العاملين في هيئة أوجيرو ووزارة الاتّصالات، وخطة استكمال تنفيذ القانون رقم 431 وإنشاء شركة "ليبان تيليكوم".
وأكد الوزير الحاج أن وزارة الاتّصالات ماضية في تنفيذ خطة إصلاح القطاع وفقاً للقانون، بالتوازي مع المحافظة على الحقوق المكتسبة لجميع العاملين في هيئة أوجيرو ووزارة الاتّصالات، بمن فيهم العاملون المياومون، والعمل على إيجاد الحلول القانونية التي تؤمّن استقرارهم الوظيفي وتحفظ استمرارية المرفق العام.
وأثنى الرئيس عون على توجّه الوزير الحاج الثابت لمواصلة الحوار مع ممثّلي العاملين، وضرورة التوفيق بين حماية حقوق الموظّفين واستكمال مسار الإصلاح، بما يضمن استمرارية قطاع الاتّصالات وتعزيز دوره في خدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة حريصة على حقوق جميع العاملين، وأن أي عملية إصلاح ستقوم على احترام القانون، والحفاظ على الحقوق المكتسبة، وضمان استمرارية المؤسسات العامة وتطويرها.
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