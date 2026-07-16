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ضاهر من بعبدا: نثق بالرئيس عون في حماية سيادة لبنان وحقوق اللبنانيين وأمنهم
أخبار لبنان
2026-07-16 | 06:25
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ضاهر من بعبدا: نثق بالرئيس عون في حماية سيادة لبنان وحقوق اللبنانيين وأمنهم
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في قصر بعبدا، مع النائب ميشال ضاهر، الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الراهنة، كما تطرق البحث إلى الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجهه.
كذلك، تناول اللقاء مستجدات مسار المفاوضات الهادفة إلى وقف الحرب، حيث جرى التداول في آخر المعطيات المتصلة بهذا الملف.
وفي أعقاب اللقاء، أكد النائب ميشال ضاهر دعمه للشرعية اللبنانية المتمثلة برئاسة الجمهورية، معربًا عن ثقته بأن الرئيس جوزاف عون لن يفرّط بسيادة لبنان أو بحقوق اللبنانيين وأمنهم، وأنه سيواصل إدارة هذه المرحلة بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا ويصون سيادة الدولة.
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