وصول الدفعة الثامنة من المساعدات الاغاثية الاردنية الى معبر المصنع

أعلنت الهيئة العليا للاغاثة وصول الدفعة الثامنة من حملة المساعدات الاغاثية الدولية التي تنظمها المملكة الاردنية الهاشمية والعاشرة منذ العدوان الاسرائيلي الاخير في مطلع اذار الماضي، وتضم (26) شاحنة مقدمة الي الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة، الى معبر المصنع الحدودي، وكان في استقبالها السفير الاردني وليد عبد الرحمن حديد، والامين العام للهيئة العميد بسام النابلسي على رأس وفد.



وللمناسبة، قال السفير الاردني: "استمرارا لتوجيهات الملكية السامية، نستقبل اليوم قافلة المساعدات العاشرة منذ بدء الحرب الأخيرة على لبنان، والثامنة دوليا. ويسعدني أن أعلن أننا شاركنا في هذه المرة منظمة سويس شاريتي، بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الهاشمية الأردنية، وعلى قوافل شاحنات القوات المسلحة الأردنية. هذه القافلة مكونة من 26 شاحنة، تتضمن حصص غذائية وإغاثية ومواد نظافة شخصية وغيرها من المواد الإغاثية لإخواننا النازحين"، مشيداً بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة.



من جهته÷ رحب النابلسي بالسفير حديد، وجدد التأكيد أن "قوافل الخير التي تتوالى من الأردن تؤكد ايثار القيادة الأردنية ممثلة بالملك عبد الله الثاني والدولة الأردنية الشعب اللبناني عن أنفسهم بإرسال هذه المساعدات، كما تنم عن مسار طويل في العلاقات الطيبة والاخوية بين لبنان والأردن".



وشكر منظمة سويس شاريتي التي "تعاونا معها لأكثر من مرة، ونؤكد بأنه هذه المساعي وهذه المساعدات تزيد من قدرة الدولة اللبنانية على تلبية الحاجات وعلى تأمين مستلزمات النزوح والنازحين".

















