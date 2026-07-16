جابر يعلق على إقرار القانون المتعلق بالمتعاقدين في وزارة الاعلام: لا أرقام للمستفيدين منه

علق وزير المالية ياسين جابر على اقرار مجلس النواب الأربعاء اقتراح القانون المتعلق بالمتعاقدين في وزارة الاعلام.



وكشف عدم وجود أرقام للمستفيدين منه، لافتا الى أنه كان طالب في بداية الجلسة بتأجيله من أجل دراسة انعكاساته على الخزينة.