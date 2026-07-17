وزير الثقافة جال والسفير عيسى في أرجاء المتحف: هدفنا الحفاظ على مقتنياته وتأهيله ليبقى واجهة ثقافية وطنية

جال وزير الثقافة غسان سلامة وسفير الولايات المتحدة الاميركية ميشال عيسى ترافقه عقيلته، في ارجاء المتحف الوطني، في حضور المدير العام للآثار المهندس سركيس خوري ، لمناسبة ليلة المتاحف، وسط جمع من الزائرين من المناطق.

شملت الجولة محتويات المتحف وأقسامه المختلفة، قاعة الفينيقيين، قاعة المومياوات، قاعات الفسيفساء والعملات والتماثيل الأثرية، حيث اطلع السفير عيسى على أبرز القطع التي تعكس غنى وتنوع الحضارات التي مرت على لبنان.

وأشار وزير الثقافة خلال الزيارة إلى "الجهود المبذولة للحفاظ على مقتنيات المتحف وتأهيله ليبقى واجهة ثقافية وطنية".