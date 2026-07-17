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ألمانيا تقترح إرسال قوة تابعة للاتحاد الأوروبي إلى لبنان

أخبار لبنان
2026-07-17 | 03:04
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ألمانيا تقترح إرسال قوة تابعة للاتحاد الأوروبي إلى لبنان
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ألمانيا تقترح إرسال قوة تابعة للاتحاد الأوروبي إلى لبنان

اقترح يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها قريبا لمنع أي فراغ أمني.

وقال، في مقابلة نشرتها شبكة (ريداكتيون نيتزفيرك دويتشلاند)، "ينبغي علينا أن ندرس في الاتحاد الأوروبي ما إذا كان بإمكاننا ضمان عدم حدوث فراغ أمني مع وجود تفويض أوروبي في أعقاب مهمة اليونيفيل" في إشارة إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتنتهي مهمة اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026. ومدد البرلمان الألماني مشاركة البلاد في المهمة لآخر مرة قبل أسابيع قليلة.

وقال فاديفول إن لبنان، بوجود حكومة مستقرة، يمثل "أحد أكثر التطورات المبشرة في المنطقة في الوقت الحالي".

وأضاف الوزير الألماني أن قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي يمكن أن "تهيئ الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي دون عودة حزب الله".

يأتي هذا المقترح في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة مع تحقيق التوازن في العلاقات مع إسرائيل ولبنان.


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