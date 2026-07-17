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رسامني استقبل سفير الكويت... والشرجي أكد حرص بلاده على مواصلة التعاون
أخبار لبنان
2026-07-17 | 08:11
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رسامني استقبل سفير الكويت... والشرجي أكد حرص بلاده على مواصلة التعاون
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه في الوزارة اليوم، سفير دولة الكويت لدى لبنان محمد سلطان الشرجي، حيث جرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ظل التطورات الراهنة، إضافة إلى بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.
وأعرب الوزير رسامني عن تقديره للدعم الكويتي المتواصل للبنان، مثمنًا وقوف دولة الكويت الدائم إلى جانبه، ولا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها. وتمنى للسفير الشرجي التوفيق في مهامه الديبلوماسية الجديدة، بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
من جهته، شدد السفير الشرجي على متانة العلاقات اللبنانية – الكويتية، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
كذلك، استقبل الوزير رسامني الرئيس السابق لمكتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في لبنان، ماثيو لوتشيانو (Matthew Luciano)، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، حيث شكره على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة. وأكد "أهمية استمرار التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك".
كما التقى الوزير رسامني النائبة نجاة عون، حيث جرى البحث في عدد من المواضيع ذات الصلة بعمل الوزارة.
أخبار لبنان
فايز رسامني
لبنان
الكويت
محمد سلطان الشرجي
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