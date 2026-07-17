مخزومي: الفرز من المصدر بداية التغيير نحو بيئة أنظف وأكثر استدامة

أعلنت مؤسسة رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي أن "الفرز من المصدر هو بداية التغيير نحو بيئة أنظف وأكثر استدامة".

وأوضحت، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه "من خلال مشروع "يلا نفرز"، تواصل مؤسسة مخزومي جهودها في جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير من المباني والمؤسسات، ونقلها إلى الجهات المختصة لإعادة تدويرها، مساهمةً في الحدّ من النفايات وحماية البيئة".

وأكدت المؤسسة أنها، بفضل هذا المشروع المجاني، تُوفّر مستوعبات مخصّصة للفرز، إلى جانب جولات دورية لشاحنة "يلا نفرز" لضمان استمرارية العملية وتعزيز ثقافة الفرز في المجتمع.

وقالت: "معًا، نجعل كل خطوة نحو الفرز خطوةً نحو مستقبل أكثر استدامة. للاستفسار أو لطلب الانضمام إلى مشروع "يلا نفرز"".