علي حسن خليل: جعجع لا يزال يصر على اعتماد الأسلوب نفسه... "الخطاب شيء والممارسة شيء آخر"

رد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل على كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بشأن ما جرى الجلسة التشريعية أمس وأمس الأول وانسحاب نوابه منها، قائلا: "يبدو أن الدكتور سمير جعجع قرر مجددا أن يقف أمام المرآة فيرى الآخرين".



وتوجه الى جعجع بالقول: "تتحدث عن "فضيحة" هي في الحقيقة كانت في أداء نوابك الذين قرروا الانسحاب وتعطيل النصاب في اللحظة التي كان يجب أن يبقوا في القاعة ويناقشوا ويصوتوا لا أن يغادروا، ثم تعود لتتقمص دور المدعي العام على ما حصل".



وأضاف النائب خليل: "المؤسف أن جعجع لا يزال يصر على إعتماد الأسلوب نفسه، الخطاب شيء والممارسة شيء آخر، يؤيد قانونا أمام الاعلام ثم يشارك في إسقاط الجلسة التي تبحث به، يرفع لواء المؤسسات ثم يلجأ إلى تعطيلها".



وتابع: "الفضيحة هي في أنك ما زلت تعيش في وهم القدرة على صناعة الموقف والحدث، وهو ما يدفع ثمنه نوابك في مصداقيتهم أمام زملائهم وأمام الرأي العام. رحمة بلبنان واللبنانيين لا تكرر المراهنة والخطأ، ورحم الله امرأً عرف حده".