قائد الجيش عرض مع ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين سبل دعم النازحين

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينج، وتناول البحث الأوضاع العامة والسبل الفورية لدعم النازحين اللبنانيين من قبل الدول المانحة.