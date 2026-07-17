وزير الطاقة يتحدث عن تقدم في المحادثات للربط الكهربائي مع سوريا والأردن...

تحدث وزير الطاقة جو صدي عن تقدم في المحادثات للربط الكهربائي مع سوريا والأردن وكشف أيضاً عن حديث مع الأتراك في هذا السياق، ولكنّ الخطوة الأهم سُجِّلت لجهة إستجرار الكهرباء من قبرص حيث سيُجري البنك الدولي دراسة جدوى تتعلق بهذا الموضوع.