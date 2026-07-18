تجمّع أحزاب الوسط يدعم المسار التفاوضي ويعيّن مروان عبدالله مسؤولًا لمنطقة آسيا والشرق الأوسط

شارك رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب مروان عبدالله في اجتماع الهيئة العامة لتجمّع أحزاب الوسط الدولي، ممثلاً نائب رئيس التجمّع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل.



وناقش الاجتماع الذي عُقد في بروكسل التطورات الدولية الراهنة وخصوصًا موضوع الشرق الأوسط، وكانت حلقة حوارية حول الشرق الأوسط شارك فيها عبدالله إلى جانب المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة البحر الأبيض المتوسط والديموغرافيا دوبرافكا شويسا (Dubravka Šuica) والنائب في البرلمان الأوروبي انطونيو لوبيز.



وتحدّث عبدالله عن الوضع في لبنان ومسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، كما تناول موضوع سلاح حزب الله والأوضاع في لبنان.



وحصل تصويت من الهيئة العامة على مشروع قرار قدّمه حزب الكتائب يدعم المسار التفاوضي للدولة اللبنانية ويطلب الدعم الدولي للجيش اللبناني والدولة في خطوة استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها.



وفي خلال الاجتماع، تم تعيين عبدالله مسؤولًا لمنطقة آسيا والشرق الأوسط في تجمع أحزاب الوسط.