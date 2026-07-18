الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في فرنسا طالبت بتنفيذ قرار إعفاء المسجلين في الجامعات الرسمية الفرنسية من رسوم التسجيل
أخبار لبنان
2026-07-18 | 07:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في فرنسا طالبت بتنفيذ قرار إعفاء المسجلين في الجامعات الرسمية الفرنسية من رسوم التسجيل
4
min
اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في فرنسا طالبت بتنفيذ قرار إعفاء المسجلين في الجامعات الرسمية الفرنسية من رسوم التسجيل
عقدت اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في فرنسا، مؤتمرا صحافيا بعنوان "أنقذوا مستقبل 10 آلاف طالب لبناني في فرنسا، نفّذوا الوعد الفرنسي قبل بدء العام الجامعي"، في بيت العامل في جل الديب، حيث تمثلت برئيس اللجنة الطالب عمر الخولي.
وقال الخولي: "أقف أمامكم اليوم، ليس بصفتي طالباً لبنانياً يدرس في فرنسا فحسب، بل بصفتي صوت أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة لبنانية، وصوت آلاف العائلات اللبنانية التي تنتظر بقلق شديد ترجمة إعلان رسمي صدر عن رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، والقاضي بإعفاء الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات الرسمية الفرنسية من رسوم التسجيل الجامعي للعام الدراسي 2026-2027".
وأشار الى أنه "مع اقتراب انطلاق السنة الجامعية، ما زال هذا الإعلان حبراً على ورق، ولم تصدر حتى الآن أي آلية تنفيذية أو قرار رسمي يطمئن الطلاب ويؤكد كيفية تطبيق هذا الإعفاء".
وقال: "إن حالة القلق التي نعيشها ليست مبالغاً فيها، لأننا نتحدث عن آلاف الطلاب الذين يتهيأون للسفر أو لاستكمال دراستهم خلال أسابيع قليلة، فيما لا يعرفون حتى الآن ما إذا كانوا سيضطرون إلى دفع رسوم جامعية مرتفعة لم تكن موجودة في السابق. وأود أن أوضح للرأي العام اللبناني نقطة أساسية يغفل عنها كثيرون: إن رسوم التسجيل المرتفعة في الجامعات الفرنسية الرسمية ليست رسوماً كانت مفروضة تاريخياً على الطلاب الأجانب، بل هي رسوم مستحدثة خلال السنوات الأخيرة ضمن سياسة جديدة اعتمدتها فرنسا تجاه الطلاب الدوليين. وبالتالي، فإن آلاف الطلاب اللبنانيين وجدوا أنفسهم أمام أعباء مالية جديدة لم تكن موجودة عندما اختاروا متابعة تعليمهم في فرنسا".
وأضاف الخولي: "اليوم، لم تعد المشكلة تقتصر على كلفة السكن أو الكهرباء أو المياه أو النقل أو التأمين الصحي أو المعيشة اليومية أو تذاكر السفر بين لبنان وفرنسا، بل أضيف إليها عبء جديد يتمثل برسوم جامعية قد تصل إلى آلاف اليوروهات سنوياً لكل طالب. وهذا يعني عملياً أن الأسرة اللبنانية أصبحت مطالبة بتأمين عشرات آلاف اليوروهات على امتداد سنوات الدراسة، في وقت يمر فيه لبنان بأكبر أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، وما زالت تداعيات الحرب الأخيرة تلقي بثقلها على الاقتصاد وفرص العمل ومداخيل العائلات".
وتابع: "من هنا، فإن قرار الرئيس الفرنسي لم يكن قراراً بروتوكولياً أو رمزياً، ولم يأت من باب المجاملة السياسية، بل جاء انطلاقاً من إدراك القيادة الفرنسية لحجم الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون، وللظروف الاستثنائية التي تمر بها آلاف الأسر اللبنانية، وإيماناً بأن الاستثمار في تعليم الشباب اللبناني هو استثمار في مستقبل لبنان نفسه. لذلك، فإننا نتوجه اليوم إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بكل احترام، ونطالبه بالتحرك الفوري والتواصل المباشر مع رئاسة الجمهورية الفرنسية، ومع دوائر قصر الإليزيه والوزارات الفرنسية المختصة، لاستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بهذا القرار قبل بدء العام الجامعي".
وأوضح أن المطلوب ليس إصدار إعلان جديد، بل تنفيذ الإعلان الذي صدر بالفعل أمام الرأي العام اللبناني والفرنسي. وقال: "كما نطالب وزارة الخارجية والمغتربين والسفارة اللبنانية في باريس ووزارة التعليم العالي بمتابعة هذا الملف بصورة يومية، وإبلاغ الطلاب بكل المستجدات، لأن عامل الوقت أصبح بالغ الحساسية، وإن أكثر من عشرة آلاف طالب لبناني لا يطالبون بمنحة استثنائية، ولا بمساعدة إضافية، بل يطالبون بتنفيذ قرار رسمي أعلنته أعلى سلطة في الجمهورية الفرنسية".
واعتبر أن "تأخير التنفيذ يضع آلاف الطلاب أمام خيارات قاسية: تأجيل الدراسة، أو الاستدانة، أو التخلي عن أحلامهم الأكاديمية، وهو أمر لا يجوز أن يحصل".
أخبار لبنان
طلاب
اللبنانيين
فرنسا
الجامعات الرسمية
رسوم التسجيل
التالي
نشاط مكثف قبيل انتخابات اتحاد العائلات البيروتية… ودعوات إلى التوافق ووحدة الصف
البساط تفقد مرفأ صيدا الحديث: تحمّلت المدينة وقدّمت الكثير وتستحق رؤية اقتصادية متكاملة تعيدها إلى سكة الإنماء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-04-26
عبد الله: قرار ماكرون إعفاء طلابنا بالجامعات الفرنسية من رسم التسجيل يشكل رسالة تضامن ودعم للشعب اللبناني
أخبار لبنان
2026-04-26
عبد الله: قرار ماكرون إعفاء طلابنا بالجامعات الفرنسية من رسم التسجيل يشكل رسالة تضامن ودعم للشعب اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-10
جامعة AUST تخرّج 600 طالب وطالبة وتراهن على مواكبة المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-10
جامعة AUST تخرّج 600 طالب وطالبة وتراهن على مواكبة المستقبل
0
أخبار لبنان
2026-05-19
نواب لجنة التربية عرضوا مع الرئيس عون هواجس الامتحانات الرسمية: لمراعاة أوضاع الطلاب الاستثنائية
أخبار لبنان
2026-05-19
نواب لجنة التربية عرضوا مع الرئيس عون هواجس الامتحانات الرسمية: لمراعاة أوضاع الطلاب الاستثنائية
0
أخبار لبنان
2026-07-09
الجميّل طالب بتوضيح حول تجديد تأشيرة السفير الإيراني: لا يجوز تجاوز قرار الدولة
أخبار لبنان
2026-07-09
الجميّل طالب بتوضيح حول تجديد تأشيرة السفير الإيراني: لا يجوز تجاوز قرار الدولة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:27
نداء من أهالي وبلديات ومخاتير وفاعليات قضائي مرجعيون – حاصبيا لفتح طريق الخردلي
أخبار لبنان
09:27
نداء من أهالي وبلديات ومخاتير وفاعليات قضائي مرجعيون – حاصبيا لفتح طريق الخردلي
0
أخبار لبنان
08:23
نشاط مكثف قبيل انتخابات اتحاد العائلات البيروتية… ودعوات إلى التوافق ووحدة الصف
أخبار لبنان
08:23
نشاط مكثف قبيل انتخابات اتحاد العائلات البيروتية… ودعوات إلى التوافق ووحدة الصف
0
أخبار لبنان
06:32
البساط تفقد مرفأ صيدا الحديث: تحمّلت المدينة وقدّمت الكثير وتستحق رؤية اقتصادية متكاملة تعيدها إلى سكة الإنماء
أخبار لبنان
06:32
البساط تفقد مرفأ صيدا الحديث: تحمّلت المدينة وقدّمت الكثير وتستحق رؤية اقتصادية متكاملة تعيدها إلى سكة الإنماء
0
أمن وقضاء
04:55
ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية
أمن وقضاء
04:55
ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-02-06
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
اقتصاد
2026-02-06
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
0
موضة وجمال
2026-07-16
أنغام جوزيف عطية ترافق عيد ميلاد بيرلا حرب
موضة وجمال
2026-07-16
أنغام جوزيف عطية ترافق عيد ميلاد بيرلا حرب
0
أخبار لبنان
2026-06-22
الرئيس بري ابرق الى امير قطر معزيا بضحايا حادثة مصنع "رأس لفان"
أخبار لبنان
2026-06-22
الرئيس بري ابرق الى امير قطر معزيا بضحايا حادثة مصنع "رأس لفان"
0
آخر الأخبار
2026-06-02
معلومات الـLBCI: مناقشة فجرًا بين سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض والرئيس جوزاف عون لجولة المفاوضات بين لبنان واسرائيل
آخر الأخبار
2026-06-02
معلومات الـLBCI: مناقشة فجرًا بين سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض والرئيس جوزاف عون لجولة المفاوضات بين لبنان واسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
08:03
قبل نهائي المونديال... فرنسا وإنجلترا تتنافسان على المركز الثالث
رياضة
08:03
قبل نهائي المونديال... فرنسا وإنجلترا تتنافسان على المركز الثالث
0
أخبار دولية
08:01
رئيس الوزراء العراقي يختتم زيارته إلى واشنطن بتوقيع أكثر من 50 اتفاقًا ومذكرة تفاهم
أخبار دولية
08:01
رئيس الوزراء العراقي يختتم زيارته إلى واشنطن بتوقيع أكثر من 50 اتفاقًا ومذكرة تفاهم
0
أخبار لبنان
07:53
اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في فرنسا طالبت بتنفيذ قرار إعفاء المسجلين في الجامعات الرسمية الفرنسية من رسوم التسجيل
أخبار لبنان
07:53
اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في فرنسا طالبت بتنفيذ قرار إعفاء المسجلين في الجامعات الرسمية الفرنسية من رسوم التسجيل
0
أخبار لبنان
06:32
البساط تفقد مرفأ صيدا الحديث: تحمّلت المدينة وقدّمت الكثير وتستحق رؤية اقتصادية متكاملة تعيدها إلى سكة الإنماء
أخبار لبنان
06:32
البساط تفقد مرفأ صيدا الحديث: تحمّلت المدينة وقدّمت الكثير وتستحق رؤية اقتصادية متكاملة تعيدها إلى سكة الإنماء
0
أمن وقضاء
01:22
الجمارك نقلت سكانير من مرفأ بيروت إلى المصنع... والعمل يصبح جاهزًا من الإثنين
أمن وقضاء
01:22
الجمارك نقلت سكانير من مرفأ بيروت إلى المصنع... والعمل يصبح جاهزًا من الإثنين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ميسي ويامال… حمّمه طفلًا وواجهه بطلًا
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ميسي ويامال… حمّمه طفلًا وواجهه بطلًا
0
رياضة
13:47
بطل عالمي في الكباش ضيف اليوم في Beirut Sports Festival
رياضة
13:47
بطل عالمي في الكباش ضيف اليوم في Beirut Sports Festival
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
آبل تتهم OpenAI بالسرقة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
آبل تتهم OpenAI بالسرقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ليلة المتاحف تجمع أكثر من 40 ألف زائر حول فنّ لبنان وذاكرته
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ليلة المتاحف تجمع أكثر من 40 ألف زائر حول فنّ لبنان وذاكرته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:36
كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل
أمن وقضاء
12:36
كشف ملابسات سرقة 10,000 دولار أميركي من غرفة ناطور في أحد فنادق بيروت... وتوقيف الفاعل
2
اقتصاد
10:54
"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية
اقتصاد
10:54
"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية
3
أمن وقضاء
04:55
ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية
أمن وقضاء
04:55
ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية
4
خبر عاجل
07:16
الجيش: استشهاد أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري - صور
خبر عاجل
07:16
الجيش: استشهاد أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري - صور
5
خبر عاجل
03:23
الرئيس عون غادر إلى واشنطن... وقمة لبنانية - أميركية مرتقبة في البيت الأبيض
خبر عاجل
03:23
الرئيس عون غادر إلى واشنطن... وقمة لبنانية - أميركية مرتقبة في البيت الأبيض
6
أخبار لبنان
11:02
وزير الثقافة: 40 ألف لبناني لبّوا أمس دعوتنا لزيارة نحو ثلاثين متحفا
أخبار لبنان
11:02
وزير الثقافة: 40 ألف لبناني لبّوا أمس دعوتنا لزيارة نحو ثلاثين متحفا
7
حال الطقس
01:30
الحرارة ترتفع بدءا من الغد... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:30
الحرارة ترتفع بدءا من الغد... هذه تفاصيل الطقس
8
اسرار
23:33
أسرار الصحف 18-7-2026
اسرار
23:33
أسرار الصحف 18-7-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More