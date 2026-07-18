نشاط مكثف قبيل انتخابات اتحاد العائلات البيروتية… ودعوات إلى التوافق ووحدة الصف

تشهد الساحة البيروتية في هذه الأيام حراكاً لافتاً مع اقتراب موعد انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية، حيث تتكثف الاتصالات واللقاءات بين مختلف الفاعليات والأعضاء، في مسعى لتجنيب بيروت معركة انتخابية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة.



ويقود هذا التوجه عدد من الرؤساء السابقين للاتحاد، وفي مقدمتهم الرئيس السابق للاتحاد والنائب السابق محمد الأمين عيتاني، الذي يؤكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب لغة التوافق ولمّ الشمل، بعيداً عن أي انقسامات قد تزيد من أعباء العاصمة وأهلها.



ويقول عيتاني إن بيروت ما زالت تعاني تداعيات أزمات متلاحقة وأحداث نعرف كيف تبدأ، لكن لا يمكن التنبؤ بكيفية انتهائها، ما يستوجب توحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهة الاستحقاقات المقبلة بروح المسؤولية والتضامن.



وقد لاقت هذه الدعوة أصداءً إيجابية وترحيباً من مختلف الأوساط المعنية، وسط تأكيد على أهمية مواصلة هذا المسعى التوافقي بما يحفظ وحدة اتحاد العائلات البيروتية، ويعزز دوره الوطني والاجتماعي في خدمة بيروت وأبنائها.