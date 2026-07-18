"سجناء لبنان" يدعون إلى لقاء نيابي تشاوري لإقرار قانون عفو عام شامل وعادل

صدر عن "سجناء لبنان" البيان التالي:



نحن، سجناء لبنان، نتوجه بهذا البيان إلى الرأي العام اللبناني وإلى كافة القوى السياسية والوطنية، مؤكدين أن قضية "العفو العام" هي قضية إنسانية وحقوقية جامعة، تتجاوز في جوهرها كل الحسابات السياسية الضيقة والتراشق الإعلامي.



لقد بات من الضروري جداً إبعاد هذا الملف عن دائرة الاستثمار والاصطفافات الداخلية، التي لم تؤدِّ إلا إلى مزيد من المماطلة وتعميق مأساة آلاف الموقوفين وعائلاتهم.



إننا نؤمن بأن الوصول إلى قانون عفو عام شامل وعادل يتطلب منا جميعاً التحلي بروح المسؤولية، ونشدد على أن وحدة الموقف الداخلي، وفي مقدمتها وحدة الموقف السني وتكاتف كافة المعنيين هي الضمانة الوحيدة لتحويل هذا المطلب من شعار إلى واقع.



إن التشرذم والتشتت الحالي يعني ضياع فرصة تاريخية لا نعلم إن كانت ستتكرر، ومن الخطأ أن نبقى أسرى للسجالات، حيث يكتفي كل طرف بإلقاء اللوم على الآخر، في حين نستمر نحن في دفع الثمن من أعمارنا التي تضيع.



بناءً على ما تقدم، نتوجه بنداء عاجل إلى السادة النواب للقاء تشاوري لتنسيق المواقف لإنقاذ هذا الملف



ختاماً: ندعو جميع القيادات لترجمة الأقوال إلى أفعال، ونؤكد أن الاستمرار في سياسة "تقاذف المسؤوليات" لا يُعدّ عملاً سياسياً، بل تهرّباً من واجب وطني وإنساني، فلنكن يداً واحدة من أجل إنهاء هذا الملف؛ فالحرية حق، والعدالة مطلب، والعفو العام هو الطريق الأقصر لإنصاف المظلومين وتصحيح المسار."