معلومات للـLBCI: التواصل مستمر لتنفيذ المناطق التجريبية... وانسحاب إسرائيلي مرتقب

أفاد مصدر متابع للمفاوضات أنه حصل تواصل أمس بين الوسيط العسكري الأميركي والجانب اللبناني من جهة والجانب الإسرائيلي من جهة ثانية من أجل متابعة تنفيذ المناطق التجريبية.

وأوضح المصدر للـLBCI أنه بدأ تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى في قرى يسيطر عليها الإسرائيلي بالنار وهي بمثابة قرى محتلة إضافة إلى منطقة ثانية خاضعة للإحتلال المباشر وسيستكمل التطبيق بانسحاب إسرائيلي قريبا جدا.

وقال: "ننتظر ما ستؤول إليه عملية التطبيق ونتائج زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى واشنطن من أجل البناء على الشيء مقتضاه وتحديد موعد جديد للتفاوض".