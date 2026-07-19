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تدشين "الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي لبحيرة شبروح... الصدي: المشروع يوازن بين التنمية السياحية وسلامة المياه وحملة العونيين تضليلية مبرمجة

أخبار لبنان
2026-07-19 | 07:30
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تدشين &quot;الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي لبحيرة شبروح... الصدي: المشروع يوازن بين التنمية السياحية وسلامة المياه وحملة العونيين تضليلية مبرمجة
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تدشين "الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي لبحيرة شبروح... الصدي: المشروع يوازن بين التنمية السياحية وسلامة المياه وحملة العونيين تضليلية مبرمجة

برعاية وحضور وزير الطاقة جو الصدّي، أقامت بلدية فاريا حفلاً لتدشين مشروع "الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي المستدام لبحيرة شبروح- فاريا" بحضور وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، النواب: شوقي الدكاش ونعمة افرام وسليم الصايغ، ممثلين عن القادة العسكريين والامنيين، مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ربيع خليفة، قائمقام كسروان ستريدا نبهان، رئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح  ايلي بعينو واعضاء الاتحاد، مسؤولي الأحزاب والتيارات السياسية في كسروان-الفتوح، حشد من المخاتير وفاعليات المنطقة وممثلي الشركات الراعية وحشد من الأهالي ورواد المشي في الطبيعة. 

وأكد الصدي أن اللقاء هو تتويج لجهود بلدية فاريا بالتعاون مع إتحاد بلديات كسروان الفتوح، إذ وبناء على دراسات أعدتها وبنتيجة الاجتماعات التنسيقية مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان (إدارة السد بعهدتها) والمديرة العامة للموارد المائية في وزارة الطاقة والمياه، تطلق الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي المستدام.

كما ذكّر بأنه خلال زيارته في شهر بأيلول الماضي للموقع، تمنى على البلدية إعداد مشروع للاستفادة من السد لنشطات بيئية بشرط الحفاظ على سلامة المياه التي يرتوي منها اهل كسروان وسكانها وعلى السلامة العامة والسلامة البيئية.

كذلك أسف لشن "التيار الوطني الحر" منذ أيام "حملة تضليلية مبرمجة لتشويه هذا الحدث"، توّجها ببيان للنائبة ندى البستاني، مضيفاً: "لست بوارد الدخول بسجالات مع أحد، لكنني حريص على عدم تضليل المواطنين، خصوصاً ان فكرة اليوم ليست بجديدة والعمل تراكمي ولكنهم سابقا كانوا أخذوا فكرة جيدة وكالعادة تنفيذهم كان عاطلاً.
لذا يهمني أن أشير الى:
1- النشاط اليوم هو بيئي مرتبط بالمشي Hiking لا برياضات التزلج على الماء jet-ski أو التزلج على الماء بواسطة قارب ski nautique à moteur التي كانت تلوث الماء وتتسبب بخلل بالتوازن البيئي.
2- قراري بوقف نشاطهم بالسد جاء على أساس علمي وقانوني بعكس ما يدعون. لقد إستندت على تقرير مصلحة الأبحاث والمنشآت الفنية بالوزارة وعلى دراسة علمية فرنسية حول المخاطر في سد شبروح صدرت في 6 آب 2025.
3- لست مستعداً أن أخاطر بصحة الكسروانيين وأن أعطي كبعض الوزراء السابقين أذونات لإستخدام المنشآت والسد خلافاً للتقارير الفنية الصادرة عن الإدارة والتي أكدت ان نشاطات جمعية "ل كسروان" تؤدي لتلوث مياه البحيرة والضرر بالمنشآت.
4- تقدمنا كوزارة طاقة ومياه بإخبار للقضاء بتاريخ 10/9/2025 حول مخالفات أقدمت عليها "ل كسروان" بالسد ومنها تقاضي بدلات مالية خلافا للقانون بناء على كتاب عن المدير العام لقوى الامن الداخلي بتاريخ 15/7/2025. إننا نطالب القضاء الإسراع بالملف وغير صحيح ادعاء النائبة البستاني انها ربحت الدعوى كما جاء في بيانها.

خليل
واعتبر رئيس بلدية فاريا رشيد خليل ان قصة بحيرة شبروح ليست قصة منشأة رياضية مائية فقط بل قصة رؤية وثروة وطنية، مشيراً الى انه تمّت ترجمة هذه الرؤية الى مشروع يحمل بعداً جديداً بيئياً، رياضياً، سياحياً وانسانياً. كما وجّه الشكر الى الوزير الصدّي لأن وزارة الطاقة والمياه ليست فقط وزارة ادارة وموارد بل وزارة حماية مستقبل. كذلك، شكر اتحاد بلديات كسروان-الفتوح برئاسة ايلي بعينو.
ثم تطرّق خليل الى بلدة فاريا "التي نريدها أن تبقى عروس الجبل ونموذجاً في التنمية المستدامة  ونريد سياحة تحترم الطبيعة ورياضة تحترم الجميع، مشدّداً على ان بحيرة شبروح ليست ملكاً لأحد  ولا نريدها حتى ملكاً لفاريا وحدها  فهي امانة للبنان".

بعينو
واعتبر رئيس اتحاد بلديات كسروان-الفتوح ايلي بعينو ان المشروع يجسّد رؤية متكاملة للتنمية المستدامة بما يخدم الانسان والمجتمع  والاقتصاد المحلي والرياضة.
وقال: "لقد انعم الله على كسروان بثروة طبيعية استثنائية من جبالها الشامخة الى غاباتها وينابيعها وأوديتها وبحيراتها ومجاري مياهها. بحيرة شبروح ليست مجرد خزان للمياه بل رمزاً لقدرة الانسان على التفاعل  الايجابي مع الطبيعة".
الدكاش

أما النائب الدكاش فأعرب في مستهل كلمته عن انحيازه لكسروان والفتوح، فهي بوابة حبه للبنان الـ 10452 كلم مربع، مضيفاً: "لكنني في فاريا، وعلى مرمى حجر من جردها الأبي وبلدات جوارها، أقف منحازاً ومفتخراً بانتمائي لهذه المنطقة. فعلى تلالها ومشارفها لي ذكريات ورفاق أبطال وقفوا يوماً سدّاً منيعاَ لحماية لبنان، فكان لنا اليوم أن ننعم بسدّ شبروح ومياهه ومساراته الرياضية، بعد أن قدّسوا هذه الأرض بدمائهم. فتحيةً لهم اليوم وكل يوم".
كما شدّد على أن الأمانة لتضحياتهم تقتضي العمل جميعاً في سبيل هذه المنطقة ولبنان قائلا: "فلنترفّع عن الصغائر والحسابات الضيقة وننهض بمنطقتنا ونعمل على تنميتها وازدهارها. وسنبقى، نمدّ يدّنا لنبني معا السدود والجسور والمودة، من موقع الحرص على كسروان وأهلها ومستقبل شبابها فيها. لكننا نميّز جيداً بين من يلاقينا بنيّة صادقة للانماء والتطوير وبين من لا يرى العمل العام الاّ وسيلة للاستئثار والتعطيل والحسابات الشخصية".
وأضاف: "للصادقين نقول: تعالوا نبني معاً. أما من يريد أن يعرقل فسيكتشف أن إرادة أهل كسروان أقوى من كل تعطيل وأن مسيرة الانماء ستبقى تسير. وفي هذا السياق، لا بد من شكر كل من ساهم في انجاز هذا المشروع الذي يعكس في أحد وجوهه رؤيتنا للبنان الذي نعرفه ونريده: لبنان "الأخضر الحلو"، والتنمية المستدامة. لبنان السياحة والرياضة والجمال، لبنان النابض بالحياة والأحلام، الرافض لثقافة الحروب المستدامة والموت العبثي خدمة لأجندات خارجية. فشكرا معالي الوزير الصدي، شكرا لبلدية فاريا، شكرا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح، شكراً لكل من عَمِل بجدّ لانجاز هذا المشروع".
هذا وشدد على ان هذا المشروع يضع فاريا وكسروان على الخريطة السياحية البيئية والرياضية التي تستحقها، فيقصدها اللبنانيون في كل الفصول وليس في فصل الشتاء وللرياضات الشتوية فقط.
من جهة أخرى، أكد الدكاش انهم كـ"تكتل الجمهورية القوية" و"القوات اللبنانية" يؤمنون بأن العمل السياسي لا يكتمل إلاّ إذا تُرجم في خدمة المجتمعات المحلية والنهوض بها، مضيفاً: "لذا نعمل باستمرار، مع كل المخلصين ومحبي هذه العاصية، على دعم وتشجيع المبادرات والنشاطات التي تحوّل مناطقنا، ساحلاً وجبلاً، إلى واحات تعكس صورة البلد وتجذب إليه كل اللبنانيين والمغتربين والسياح".

وتابع: "أتمنى أن يشكّل هذا المشروع بداية لمشاريع عديدة في معظم البلدات الكسروانية التي تملك كل مقومات الجذب السياحي، مما ينعكس على اقتصادها ويثبت الناس أكثر فأكثر في أرضهم. مبروك لفاريا وكسروان. وإلى مزيد من المبادرات".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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