الخازن يناشد وزير الأشغال ايجاد حل لمفرق وطى الجوز

كتب النائب فريد هيكل الخازن على حسابه عبر منصة "اكس": "على الدولة ايجاد حل فوري لكوع الموت عند مفرق وطى الجوز. أمس سقط ثلاث ضحايا، وقبلهم بيومٍ واحد أبٌ لثلاثة أطفال، والمأساة مستمرّة. أوجّه نداءً إلى المعنيين في الدولة، ووزير الأشغال تحديدًا، لإيجاد حلّ فوري يمنع الموت على هذا الطريق، مع استعدادنا لأي مساهمة وتعاون".

